生娃后居然发烧了？！帮你解析了具体原因

有的新妈妈生完宝宝后，居然出现了反复发烧的情况，这究竟是怎么一回事？

1.呼吸道感染

月子期间，妈妈在注意保暖的同时还要好好调理身体。如果护理不当，就很容易发生呼吸道感染引发高烧。大家生娃后要多喝水多休息，慢慢复原身体。如果发烧严重，应及时及时去医院检查，以免耽误病情。

2.泌尿系统感染

有的妈妈在怀孕时就喜欢憋尿，如果生产时时间过长，胎儿压迫到膀胱就会造成排尿障碍引发尿路感染，进而发高烧。因此，妈妈不可以憋尿，要及时排空膀胱。

3.盆腔炎

妈妈在生完孩子后身体虚弱，易被细菌病毒侵袭。在月子期间更是如此，盆腔易受到感染引发盆腔炎症。患上盆腔炎后，妈妈会出现发烧头痛等表现，若不及时治疗，将会影响身体恢复。

4.产褥期乳腺炎

产褥期患上的乳腺炎，大多为急性乳腺炎。患上乳腺炎后，妈妈不仅会发烧，还会出现乳房肿块或疼痛等症状。若不及时治疗，会影响新妈妈正常乳汁分泌。大家在月子期间要做好乳房护理措施，避免乳头损伤。另外，在坐月子期间不要服用太多的滋补食品，并及时挤出多余的乳汁。

5.伤口发炎

为了加快新妈妈分娩进程，医生一般都会进行侧切。如果妈妈生产时用力而导致撕裂，产后就需要进行伤口护理，护理不当就很容易造成伤口发炎，导致疼痛感加剧，有时候甚至出现红肿，这时候新妈妈要及时去医院就诊，医生会根据新妈妈红肿情况采取相应治疗，严重时还会切开引流。

产后发烧原因有很多，大家需及时采取相应措施，不要随意用药。如果感觉到情况严重，应及时去医院接受检查治疗，以免加重病情！

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