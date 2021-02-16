准妈妈要小心，有三种情况绝不能摸肚子！

很多准妈妈都喜欢摸自己的肚子，跟宝宝互动。但孕期，准妈妈摸肚子也是有讲究的，不可以随便乱摸，快来了解！

这三种情况准妈妈不可随意摸肚子

1.孕晚期

随着胎儿增长，子宫内可活动的空间妈妈变小。此时准妈妈频繁摸肚子，很容易引发假性宫缩现象。因此，不建议准妈妈在孕晚期频繁摸肚子，以免刺激宫缩引发胎儿早产。

2.有早产迹象

胎儿在子宫里各种活动，准妈妈没有必要去摸肚子。如果准妈妈有早产史或是有早产迹象，更不能摸肚子，不正确的摸法会造成宝宝不适。

3.前置胎盘

从怀孕第二个月以后，胎宝宝就会在肚子里活动，只是幅度很小准妈妈感觉不到，但随着胎儿慢慢长大，妊娠月份的增加，胎儿活动量随之增加。对于有前置胎盘的准妈妈来说，不可频繁摸肚子，以免刺激肚子引起宫缩导致胎儿早产。

平常怎么摸肚子才科学

1.一边抚摸一边跟胎儿说话

准妈妈在抚摸肚子时可以轻轻用手指按压肚皮，然后做些拍打或是按压的动作，这样可以刺激胎儿触觉发育。胎儿听力已经开始发育，在抚摸的同时可以给宝宝听些胎教音乐；或者跟宝宝说说话，让胎儿听到你的声音，增加母婴之间的情感交流。

2.不要频繁抚摸

有些准妈妈喜欢时不时就抚摸自己的肚子，频繁抚摸只会影响宝宝休息，对宝宝生长发育也不是很有利，因此大家不要频繁抚摸自己的肚子。

3.抚摸肚子要有方向

准妈妈摸肚子也要注意方式方法，不是想怎么摸就怎么摸的，大家要知道，只有正确抚摸才对胎儿更加有利。准妈妈在放松时可以从上到下或是从左往右抚摸，千万不要以打圈的方式来抚摸自己的肚子。

4.抚摸力度要适度

很多准妈妈在摸肚子时总是随意的，但这样是不正确的。在抚摸肚子时准妈妈要注意力度，轻柔些，不可过于用力，否则会引发胎儿不适，胎动更加频繁。

准妈妈可以摸肚子，但要注意力度与方法，注意上面这几点，不要养成频繁摸肚子的坏习惯。若是太过随意，只会影响胎宝宝健康。

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