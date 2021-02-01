宝贝几岁停用纸尿裤？早了晚了都不行，时间很重要

纸尿裤已经成为宝宝们的标配，但至于何时停用纸尿裤，大家看法不一。

有的人在宝宝一两岁时就开始给他把尿；还有的人一直让宝宝穿到三四岁。其实，前者太早后者又太晚，都不合适。那么究竟什么时候停用纸尿裤好呢？接下来，我们就一起讨论这个话题：

别图省事，纸尿裤该戒还是要戒

纸尿裤的确可以减轻父母带娃的负担，但随着宝宝年龄的增长，纸尿裤就没那么重要了，还会逐渐暴露出很多缺点。如果父母为了自己的方便和省事，不愿给孩子戒纸尿裤，就会让宝宝对纸尿裤产生太多的依赖。

和及时停用纸尿裤的宝宝相比，长大后仍然整天穿着纸尿裤的宝宝就难以学会憋尿，也很容易发生尿床。宝宝长期使用纸尿裤，就不能让膀胱获得锻炼，控制大小便的能力也就很差，进而养成想尿就尿的坏习惯。

“把尿”就是在坑娃，家长要抓住排便信号

宝宝能坐能站后，很多父母就开始给他把尿，甚至还互相交流经验，探讨心得。事实上，“把屎把尿”会严重影响宝宝自主控制能力的发展，对他的健康成长没有好处！

宝宝长到两岁或两岁半时，就会觉着大小便在纸尿裤不舒服了，于是在排便前会给爸爸妈妈“发信号”。此时，大家可以顺势把宝宝带到坐便器上，让他明白“尿尿、拉粑粑要坐在小马桶上”，这样便会逐渐养成正确的排便习惯。

宝宝何时停用纸尿裤？

美国儿科学会研究发现，宝宝的排泄控制肌肉通常在一到两岁内发育完善，平均的年龄是一岁半。

先来了解下白天和夜晚大小便控制的成熟顺序：夜间控便功能 >>白天控便功能 >>白天控尿功能 >>夜间控尿功能。具体可以试试这样做：

18个月以前

给宝宝穿纸尿裤，使其随心所欲大小便，不给他造成心理压力，同时让他安心睡好觉。

18个月以后或24个月开始

白天可以试试不给宝宝穿纸尿裤，训练他去便盆或马桶里大小便；晚上继续给他穿纸尿裤，等他控尿能力增强后，再让其慢慢改掉夜间穿纸尿裤的习惯。

3岁以前

尽管宝宝此时不能完全学会自主大小便，但可以让他养成良好的排便习惯，建议大家在宝宝3岁后再完全停止使用纸尿裤。

但需要提醒大家，每个宝宝停用纸尿裤的时间是不同的，这和他的发育情况、父母的教导、生活中有无榜样有关。

总而言之，宝宝生理发育成熟后，就可以试着给他停止使用纸尿裤了，尤其是当宝宝可以表达想大小便的需求了、知道大小便要脱裤子、可以坐在坐便器上等，这都是暗示父母的信号，

但如果宝宝还没有掌握自主排尿技能，还是穿纸尿裤比较好。这样不仅很方便，而且更卫生。发现纸尿裤潮湿后，要记得及时更换，以免捂着宝宝引发红屁屁。

另外，停用纸尿裤后，大家要及时给他穿内裤。不管是男宝宝还是女宝宝，穿纸尿裤或内裤都能有效保护宝宝私处。还有，千万别给他穿开裆裤，切记！切记！

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