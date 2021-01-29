解锁这些防丢神器，带娃出去超心安~

又到周末啦！活泼好动的熊孩子们早已按捺不住放飞的心，想要出去撒欢了。熊孩子跑起来贼快，一不留神就不见了踪影，这可把爸爸妈妈给急的。不想让孩子跟你走丢，就跟我一起来解锁以下这些好用的防丢神器：

1.逛商场：防走失绳

商场里人员密集，孩子个矮又喜欢到处乱跑，家长如果没有盯紧他，很快就会找不见人了，让人担心。所以，带孩子逛商场，大家还是要牵好孩子的手。

但有的孩子不愿意被爸爸妈妈牵着走，喜欢自己走。建议这个时候大家就可以用防走失绳。防走失绳的一端系在自己身上，另一端系在孩子身上，这样既不用牵手，又可以和孩子保持紧密的联系，还不用担心会走丢。

2.去游乐园：儿童手表

有哪个孩子不喜欢游乐园呢？一进幼儿园，孩子就玩嗨了，大一点的孩子跑得飞快，一眨眼就不见踪影了，想找到他们真的不容易。

这时儿童手表就派上用场了。只需打开手机上对应的APP，就可以很快找到孩子的位置。

3.外出旅游：防走失手腕带

年龄大点的孩子如果和爸爸妈妈走散后，大多是有能力向路人求助，通过提供父母姓名、手机号码、家庭住址等信息，从而快速找到父母。但这对小孩子来说，难度太大了。

建议大家给孩子绑一条有父母联系方式的防丢失手腕带，这样就可以大幅降低孩子走失的风险。

4.逛公园：防走失包

公园相对更空旷些，不会出现人挤人的情况。尽管不用肩并肩一起走，但安全距离也不能大于1米。所以防丢失包就可以用起来了，如果出现什么突发情况，爸爸妈妈也可以及时做出反应，保护孩子免受伤害。

♦ 孩子防走失小贴士：

1.日常生活中，大家可以通过玩游戏、读绘本、看视频的方式，培养孩子防范意识，让孩子远离陌生人。

2.带孩子外出尽可能选择去有监控的场所，比如商场、超市、市区等。这些地方大多都装有监控探头，如果孩子万一走失了，可以通过查看监控视频快速找到孩子。

3.请大家牢记，不管带孩子去什么场合，都不能让他单独行动。孩子一旦脱离父母的视线范围，危险就会跟来。

带孩子出去玩想要安全又开心，大家一定要提前做好准备工作哦~

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