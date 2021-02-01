孩子总喊身上痒，可能跟衣服有关，快来查查~

很多宝妈发现，自从给孩子配置了各种冬装，孩子总是喊身上痒，这是怎么回事？其实，这可能是衣服的质地有关，如果你给孩子准备的衣服是化纤材质，那么很可能会引发静电，而静电就会让孩子总感到身上痒，甚至会带来皮肤病！

化纤材质的衣服很容易产生静电，一天下来，宝宝活动量大，衣服上存了很多的静电。当衣服和皮肤发生摩擦时，静电就会跳出来“作乱”，对皮肤造成刺激，让孩子痒痒痒！

♥ 静电对宝宝的危害可不小，莫忽视

冬天天气干燥，静电常常会跑出来“作妖”，大家可不能小看静电产生的危害哦！对大人而言，静电通常不会影响身体健康，但对于幼年宝宝来说，危害可不小~

1.引发皮肤问题

宝宝身上的静电会吸附各种细菌和灰尘，容易导致皮肤出现瘙痒、红肿等症状。如果这个时候宝宝免疫力较低，还有可能会引发心律失常、气管炎等疾病。

2.妨碍骨骼生长

静电还会让宝宝的血液碱性浓度上升，含钙量降低，阻碍骨骼的正常生长。

♥ 让孩子远离静电，这些生活细节要注意

想要让宝宝免受静电骚扰，大家要从以下这些生活细节入手：

1.提高空气湿度

空气比较湿润，静电就不容易产生。而且，空气中的水分可以将皮肤上的静电吸附走，通常不会发生剧烈的放电现象。因此，宝宝经常活动的区域要适当提高空气湿度，大家可以放一些花草植物，或者打开空气加湿器。

另外，经常给宝宝洗手、洗澡，也可以去除身上的静电。

2.做好皮肤保湿

给宝宝涂抹保湿霜等护肤品，可以有效减少静电的产生。请注意，一定要给宝宝使用婴幼儿专用保湿霜，千万不要图省事给他用成人保湿霜。

3.洗衣时使用衣服护理剂

洗衣时适当添加一些衣服护理剂，会使衣服更加柔顺润滑，减少衣服和皮肤的摩擦，降低静电产生的风险。

衣服晾干后，建议大家抖一抖衣服，减少衣服上的灰尘和褶皱，这样也有助于减少静电的产生。

4.购买全棉材质衣物

宝宝的衣服尤其是内衣，建议选择全棉材质的。不要为了漂亮时髦，就给宝宝穿化纤材质的衣服。另外，宝宝的衣服应保持简洁为宜，不要有太多的装饰物，特别是毛绒领子等。毛茸茸的领子与皮肤摩擦后也很容易产生静电哦~

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