孩子腹泻，怎样护理好得快？

宝宝拉肚子很常见，如果父母没有使用正确方法进行护理，有可能会加重病情，不利于恢复健康。那么，宝宝拉肚子时父母该怎么护理好呢？赶紧来学习学习~

1.不要给宝宝吃含糖量高的食物或是液体

宝宝在拉肚子时，体内乳糖酶也随之流失，此时父母不要给宝宝吃含糖量高的食物或饮料，比如炼乳或纯牛奶等。建议大家给宝宝补充些益生菌，促进肠道菌群平衡。

2.不要随意给宝宝使用抗生素

发现宝宝拉肚子后，有的父母会立马给宝宝服用抗生素。其实，抗生素只能用于细菌感染导致的腹泻，对于其它原因造成的腹泻没有治疗效果，反而会影响肠道菌群的正常繁殖，加重病情。

因此，宝宝拉肚子时，大家不要随意使用抗生素。

3.保持饮食清淡

宝宝拉肚子后，还有的父母会给宝宝吃流食或是米汤。但这样反而会加重宝宝脱水、电解质紊乱，对宝宝健康更不利。宝宝拉肚子期间可以正常饮食，肉类、鱼类都可以吃。但不要吃脂肪过多或蛋白质含量高的食物，比如肥肉、海鲜。

家长在烹饪时要尽量采用蒸煮方式，少油少盐，这样既不会增加宝宝肠胃消化负担同时宝宝也能摄入足够的营养。

4.及时补充水分以防脱水

拉肚子会带走体内大量水分，为了避免脱水，大家可以给宝宝喝些盐水或是稀释后的果汁。若宝宝发生脱水，应及时采取相应处理措施。

轻中度脱水：宝宝口干、尿少、尿黄，这时候可以通过口服补液盐预防孩子脱水。口服补液盐富含葡萄糖、钾、钠，能很好解决轻度脱水，在药店就能买到。

重度脱水：拉肚子的同时脱水严重，呕吐没有尿，应立即去医院，输液治疗，以免加重病情。

5.及时安抚宝宝

因为拉肚子，宝宝没有精神，心情也不好。此时大家要保持足够的耐心，多安抚宝宝，分散他的注意力，使其心情愉快。

宝宝拉肚子后大家要冷静，分析宝宝拉肚子的原因，对症治疗。家长在平时要注意宝宝个人卫生。勤洗手，多通风，不要给宝宝吃不干净的食物，更不要喝不干净的水。

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