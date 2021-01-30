有这四个症状，小心产前焦虑找上你

很多准妈妈都会忽视产前焦虑这个问题，但是要知道产前焦虑太严重是会影响以后的分娩。那么，产前焦虑具体会有哪些表现呢？赶紧来看看吧~

产前焦虑，不可小觑

准妈妈长时间处在焦虑状态不仅会影响胎儿健康以及发育，对自身来说，会加剧呕吐等不适，导致胎儿早产或是流产。还会造成产程延长，增加胎儿窒息风险；分娩后焦虑的情绪还会伴随着妈妈，引发产后抑郁等等。

产前焦虑常见几个症状

1.异常敏感

因为体内激素水平发生改变，准妈妈情绪会变得不稳定，十分敏感。有时候甚至还会因为想太多而变得焦虑，总是无缘无故想要哭或是流泪。这时候准妈妈要多跟家人沟通，多跟老公聊天，缓解情绪，老公这时候也要给予妻子精神上的鼓励，耐心陪伴她。

2.经常失眠

有的准妈妈在孕晚期会出现失眠情况，有可能是两个原因导致的，一是尿频，二是焦虑。这时候准妈妈可以听些舒缓的音乐，睡觉前两个小时喝杯牛奶，帮助入睡。

3.过度担心宝宝健康

有的准妈妈不担心自己，担心的是宝宝。担心自己不能好好照顾宝宝；害怕宝宝出生后没有足够的奶水喂养；害怕宝宝在生长发育期间会生病等等。这些担心会让准妈妈变得焦虑不安。建议准妈妈可以多看些关于分娩或是育儿类的书籍，丰富育儿知识，就不会存在这些担心的问题。

4.情感变得异常脆弱

有的准妈妈内心会变得十分脆弱，依赖性变强。她们会粘着自己的老公或是家人，一旦看不到对方，就会坐立不安烦躁，难以静下心来。准妈妈可以尝试转移自己的注意力，多看些书籍或是做些令人愉快的事情，或是跟周围的朋友打电话沟通聊天，纾解压力。

如果你感到自己有产前焦虑，那么就一定要及时调整好自己，否则将会影响到未来。平时，准妈妈要学会放松自己，多学些育儿知识，增强对自身了解，增强生育健康宝宝的信心。多跟家里人沟通交流，学会自我调节，多做些运动，这样才能避免或减轻产前焦虑。如果感觉产前焦虑没有得到缓解，可以去医院寻求医生的帮助。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)