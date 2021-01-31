把这些东西都备好，生娃后不慌乱！

很多妈妈生娃孩子后才发现，产后需要用到的很多东西，都没有准备齐全。下面给大家列一份产后必备用品清单，准妈妈们赶紧准备起来吧~

1.一次性纸尿裤或是卫生巾

分娩后一到两周是恶露排出最多的时候，妈妈一定要保持私处卫生干燥。一次性纸尿裤与卫生巾可以多准备些。

2.隔尿垫

生完孩子后会有恶露排出体外，为了不弄脏身体，妈妈需要在身体下面垫上吸水性好且面积大的隔尿垫，需要多准备一两包。

3.吸管

妈妈在产后的第一天身体较虚弱，需躺在床上，尤其是对剖腹产妈妈来说，若总是动来动去会牵扯到伤口影响身体恢复。而且，妈妈产后只能吃些流质食物，吸管可以避免妈妈频繁坐起躺下，减少妈妈负担。

4.保温桶

生完孩子后，妈妈身体虚弱需吃些热的饭菜以补充身体所需能量。建议准妈妈提前准备个保温桶，这样家人做的菜就能热乎乎地吃上了。

5.帽子、棉鞋

妈妈产后身体虚弱，稍不注意就会被寒气侵袭。如果是在月子期间生病，那就有可能伴随一生，因此妈妈要注意做好保暖工作，尤其是脑袋和脚，建议要准备好帽子和棉鞋。

6.哺乳睡衣

为了喂奶方便，哺乳睡衣是不可缺少的。哺乳睡衣不仅能方便妈妈哺乳，还能保护隐私。哺乳内衣可以准备两套，建议是全棉保暖吸汗材质。

除此之外，准妈妈还要准备些宝宝的东西，比如奶瓶、吸奶器、衣服等等，以免分娩后手忙脚乱。

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