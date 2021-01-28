神兽放假出笼，想要实现弯道超车，作业你得这么辅导！

放假啦~小神兽们又出笼啦~有句话说得好，“不怕同学是学霸，就怕学霸放寒假！”寒假是孩子弯道超车的好时机，你家孩子在努力的同时，学霸也在努力甚至更努力！

所以，各位家长一定要抓住这个关键期，千万别被落下！咱们就从最基础的作业开始说，手把手教你高效辅导~~~

督促孩子的寒假作业，千万不要盯着写！

有的父母喜欢看着孩子写作业，如果发现孩子写错了，就会边骂边帮孩子改。

事实上，孩子在这种焦躁的氛围中，很难对学习产生兴趣，不管家长怎么说，他可能只会左耳进右耳出，根本听不进去。

所以正确做法是，先问清楚孩子有多少作业，然后让他自己去完成，家长则先去忙自己的事，不要打扰孩子。等他把作业全部完成后，再用以下方法来检查：

1.低年级：检查重点是字迹是否清晰端正

如果发现孩子作业上有错误的地方，大家不要直接指出来，而是说一个大范围。比如“作业做得很不错，但这道题有点不对，你自己再检查检查。”

也可以在错题处画一个圈，让孩子自己修改。如果孩子能够发现，要及时给予表扬。

2.高年级：检查重点是解题思路是否正确

比如数学，就要检查算式的列法对不对，至于算式的计算结果是否正确，让孩子自己检查。这样做可以让孩子更加认真细心，对自己也更加负责。

辅导寒假作业的常见误区，千万不要踩！

1.只做喜欢科目的寒假作业

很多孩子喜欢做优势学科的寒假作业，因为优势学科不管是复习还是做题都很轻松。而弱势科目内容难懂又提不起兴趣，学习起来自然困难重重。但越是这样做，偏科现象就越严重。

正确做法：

事实上，寒假期间有很多时间去弥补学习上的弱点，让优势科目越来越多。大家要让孩子合理分配每个科目的学习时间，弱势学科适当延长学习时间，而优势科目适当减少学习时间。这样既可以让弱势学科获得提高，又能让优势科目继续保持领先。

2.只看书，不去思考

阅读是寒假作业中必不可少的一项内容，但大家不能让孩子只求数量不求质量。孩子看书不能只顾看，还要思考和理解，不然最终的结果就是囫囵吞枣，看完就忘，几乎学不到任何东西，就连加深记忆都不能做到。

正确做法：

大家要鼓励孩子边看书边思考，多总结多写读书笔记，尽可能收集写作素材，并将其应用到日常作文中去。

对于数理化等科目，复习功课不是看一遍就行，还要做几道题练练手，多总结知识点，把知识脉络融会贯通起来。

3.只做简单题或难题

放寒假期间，孩子除了要打牢基础外，还会开启“刷题”模式。但很多孩子做题时会犯一个错误：成绩较差的孩子只做简单题，成绩优秀的孩子只做难题。其实，这样选择性地做题，对提高学习成绩并无益处。

正确做法：

孩子做题时，大家要帮助孩子合理分配自己的精力和时间，按照每天的学习计划执行下去，具体到做哪几道题，用多长时间完成等。成绩优秀的孩子要注意打牢基础；成绩较差的孩子要在强化基础的前提下，进行进阶的提升训练。

4.一次把寒假作业全写完

有的孩子会在放假前几天就把所有寒假作业全部写完，然后在剩余假期里尽情玩耍。一次把作业全部写完，表面上是把学习任务完成了，但实际上反而会影响学习成绩的提高。

孩子把作业全做完了，剩余假期会长时间处于无学习的状态中，导致学会的知识大量遗忘，开学后还有可能产生厌学情绪，无法跟上正常的教学进度，导致成绩下降。

正确做法：

老师布置寒假作业，是希望孩子在假期里也能保持良好的学习状态，需要孩子按照计划完成。家长可以和孩子一起制定学习计划，让孩子把作业分量，每天完成一些，从而保持良好的学习状态。

通过假期作业，可以看出孩子学习上存在的问题，如果父母稍有松懈，孩子可能会丢掉原本的学习习惯，进而影响学习成绩。寒假期间可以让孩子适当玩一玩放松放松，但一定要保持好良好的学习状态，并使用正确的方法进行学习，才能让寒假不浪费！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)