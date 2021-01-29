可恨的樊胜美们，快崛起吧！

尽管都2021年了，但你我身边仍有像樊胜美一样的女生。杭州这次的事情也只是其中一例，让人唏嘘不已。

“如果你的女儿死了，就值六万块钱是不是？”

在调解的过程中，洛洛的父母一度失控。只看到这句话，你是不是以为对方有多过分？

事实上，理亏的并不是被这对无情父母指责的公司方。

最新一期的《杭州和事老》播出后，网友们炸了。

事情没多复杂，但非常残忍：96年出生的洛洛是一名杭漂，生于一个重男轻女的家庭，生前因长期被吸血心理压力大，曾试过自杀。19年10月到钱塘江散心遇到涨潮不幸离世，但仍被“压榨”。

她那对年轻的父母，在女儿离世后不是想着料理后事，而是找上女儿男友，找上女儿工作的公司，只为一个字“钱”！

在他们看来，洛洛的死亡一大是因为公司给了她太大压力造成，说她常工作到12点，遂要求公司赔偿41万。

事实上呢，洛洛属于意外死亡。

这一点得到警方的证实。

朋友也曾发文说明，洛洛不是跳江，她已经鼓起勇气准备继续面对生活。

哪知洛洛发了最后一条微博“原来晚上的钱塘江这样美”不久后，意外发生了……

面对洛洛家属的“愤怒”指责和巨额赔偿要求，公司方不接受，不认可！

他们表示，新项目当时并未开始，是提前告知让她做好准备。

至于加班的问题，根据考勤记录，洛洛全年加班没超过5天。

而在此次调解之前，洛洛亲属和公司方已经签好赔偿协议，拿了人道主义赔偿的6万和工资。

不料3天后，洛洛家属就反悔，开口再索要三十多万。并且拒绝走法律途径，就是不断上公司吵闹、威胁。

他们甚至还发信息给公司老板，以死相逼。

公司方难以接受，特别是在得知洛洛父母要钱是要给儿子买房子后。

老板直言他们就是要骗钱。也就是这一句话让洛洛的亲属暴怒，于是有了开头的一幕，带妆上阵的母亲高喊“什么叫骗！如果是你的女儿死了就值六万块是不是！”

生命当然是无价的，但你们在女儿生前拼命吸血，在女儿意外死亡后还想着再敲点钱出来给儿子用，是哪来的底气叫嚣？根本不配为人父母！

对于女儿有抑郁情绪，你们说不知道，但她公开发过的聊天记录截图在那呢，明明是知道她曾说过自杀。

看看他们协商的过程：

洛洛的叔叔说“要么打个折，25万”。

洛洛的姑父说“前面的6万除掉，再搞个20万，搞不到就拉倒。”

对此老板表示，公司买过“雇主责任险”，之前不知道洛洛生前遭遇的一切，不知道洛洛父母要钱是给儿子买房子，想这笔保险都给家属，但是他们再闹就不想给了。

之所以叫来媒体，就是想要把这件事公平公正的展现给大众，防止类似的悲剧发生。

最后，这家人一共拿到了16万赔偿。网友们很愤怒！

还有洛洛的男友。出事前，洛洛把仅有的3000转给了男友。

洛洛的父母自然不会放过，直接要了他仅有一万二千中的一万。

天下怎么会有这样的父母?

不曾给予女儿无私的关爱。

每次女儿发工资或自己需要用钱时，才想起她。

即便女儿身上仅有7000块，做父亲的也全部要走。而当妈的，经常伸手向女儿要东西。对了，还有个在武汉的儿子，也要姐姐照顾。

没人管她如何负担生活开销，饿肚子了有没有钱吃饭，生病了有没有钱买药。

难怪洛洛曾说希望花钱买断亲情，从此两不相欠。

想做“薄情寡义”的人！

朋友说，洛洛是一个很优秀聪明的女孩。原本可以有的锦绣前程啊~

可惜出生在那么一个冷酷无情的家庭，带着失望永远的离开了。

死后还被无情的家人榨干最后一滴血，事情还闹到了热搜，这应该不是她想看到的吧~

如果洛洛能好好活着，像樊胜美那样终于学会反击该有多好，可惜没有如果。

希望还在遭受原生家庭压榨的你们，能鼓起勇气反抗，拥抱自己的美好人生。希望已为人父母的大家，能给孩子真正的爱！

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