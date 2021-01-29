孩子有这些情况是缺锌了，一看一个准！

锌对宝宝生长发育起到关键作用，如果缺乏会影响他的健康成长。那么，怎么知道孩子是否缺锌呢？一起来看看孩子缺锌的表现：

宝宝缺锌后的表现

1.食欲下降，营养不良

缺锌会使宝宝食欲下降，变得不爱吃饭，导致消化功能有所降低，时不时还会出现腹泻情况。宝宝吃不好饭，有可能会造成营养不良。

2.口腔溃疡

宝宝缺锌，会经常发生口腔溃疡或者“地图舌”。大家检查宝宝舌苔，会发现舌粘膜一片片脱落，就跟地图差不多，这就是“地图舌”。

3.发育迟缓

宝宝发育时，细胞会不断分裂，这个过程中需消耗大量的蛋白质。蛋白质摄入方法有两种，一种是外界摄入，一种则是人体合成。如果体内缺锌，蛋白质无法正常合成或者合成量满足不了细胞分裂的需求，这就容易造成宝宝发育迟缓。

4.经常生病

由于缺锌，宝宝免疫力会变得很差，很容易因病菌感染而患病，而且生病后就不容易康复。

5.异食癖

缺锌的宝宝总是喜欢咬或是吃些奇怪的东西，比如指甲、头发或是石头等。

怎么给宝宝科学补锌？

1.坚持母乳喂养

从宝宝出生开始，妈妈就应该给他母乳喂养，并且最少坚持三个月。母乳锌含量高，初乳锌含量更高，有利于宝宝吸收。如果妈妈实在没有办法进行母乳喂养，可以选择配方奶，并注意查看锌含量配比。

2.食补

我们都知道，肉类、海鲜类以及谷类都富含锌元素。相比谷物类，肉类食品更容易被人体所吸收。但总体而言，海鲜类是最好的。家长在选择海鲜类产品时可以选择贝类，宝宝吃了后更容易消化吸收。

3.药补

宝宝缺锌很重，仅靠吃食物补充是远远不够的。因此，必要时可在医生指导下，选择药补，选择优质的补剂。

锌元素在宝宝成长发育中起到重要作用。一旦缺锌将会影响身体健康。因此，家长在平时要仔细观察宝宝，发现有缺锌表现应立即采取措施，帮孩子补救。

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