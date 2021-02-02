长期喂饭易产“小胖墩”，别再做了！

宝宝不爱吃饭怎么办？其实，孩子不爱吃饭不一定是因为饭菜不合口味，还有一部分原因是父母总喂饭！那么，有什么方法可以让宝宝爱上吃饭呢？赶紧来看正确方法！

父母喂饭对宝宝的不利影响

有的家长因为觉得宝宝吃饭慢，每次吃得到处都是，所以就选择喂饭，这并不利于宝宝精细动作的发展，同时也会带来下面这些影响。

1.宝宝肥胖

如果父母总是给他喂饭，宝宝对饱还是饿并没有太大的感觉，等到反应过来，已经吃撑了，这就容易导致肥胖。

2.影响手部精细动作养成

在没有使用餐具前，宝宝都是用手去抓。准确将饭菜送到嘴里会让宝宝很开心，不仅能吃饱，同时也能让他们的手更加灵活。父母给宝宝喂饭，就会影响他手部精细动作的发育。

3.不利于建立吃饭兴趣

从根本上看，宝宝自己完成吃饭他们会很有成就感，感觉到吃饭很有意思。

让宝宝爱上吃饭，聪明父母这样做

1.准备一套宝宝喜欢的餐具

有的宝宝之所以不爱吃饭是因为没有自己的餐具，因此家长可以给宝宝准备一套，在购买时可以带着让宝宝自己选择。吃饭时用宝宝喜欢的餐具，可以很好的激发他们吃饭的兴趣。等宝宝大一点，还可以用筷子来吃饭。

2.改变烹调方法

家长在制作饭菜时可以变着花样做，宝宝不喜欢吃的食物跟喜欢吃的食物放在一起，让宝宝一看就有食欲。使用的食材要是新鲜的，这样不仅营养价值高，宝宝也喜欢吃。

3.营造吃饭的氛围

宝宝虽然吃的慢，但也能感觉到吃饭乐趣。大家要营造良好的进食氛围，激发宝宝食欲。

4.保持愉快的心情

很多家长会将吃饭当做一项任务，这样宝宝只会让宝宝感觉到压力，根本不能好好吃饭，因此，在吃饭时，家长要让宝宝保持愉快的心情，他自然就能好好吃饭了。

家长都希望宝宝吃的饱长得壮，但如果总是喂饭反而会影响宝宝健康。因此，家长最好是让宝宝自己吃饭，培养他良好的饮食习惯。

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