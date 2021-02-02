5种方法让你的孩子更受欢迎

想要让孩子受别人欢迎，父母在平时要注意培养他的社交能力。这5个社交技能一定要教会孩子，赶紧来看：

1.让孩子学会尊重他人

家长要让孩子了解一个道理：只有先尊重对方，对方才能尊重你。孩子懂礼貌，更容易得到别人的喜欢。在跟别人相处时，一定要尊重对方。

2.让孩子学会赞美别人

没有人不喜欢别人赞美自己吧？孩子更是如此。因此家长在平时要学会赞美自己的孩子，教孩子用积极的态度去对待周围的人或是事，这样他也能获得积极的回应。

3.让孩子学会合作

家长可以多创造机会，鼓励自家孩子跟别的小朋友去玩耍，学会跟小朋友交流互动。

4.让孩子学习语言社交能力

言语沟通是社交的第一步，因此，家长在平时要有意识地对孩子进行锻炼。比如家里来客人时，可以鼓励孩子去端茶倒水，向长辈问好。

5.让孩子学会分享

家长应教会孩子学会分享，明白只有这样才能得到别人的认可欢迎。让孩子学会向需要帮助的伸出双手，学会乐于助人，分享的同时朋友也会变得多。

TIPS：创造更多锻炼社交能力机会

家长平时要经常带孩子去公共场所吃饭或是玩耍，这样可以让孩子接触到不同身份不同职业的人群。大家在跟别人交流互动时，要给孩子做好示范，让孩子了解怎么跟不同的社会人员互动，多给孩子创造锻炼机会。孩子好奇心重，在看到家长的做法后他们也会参与到其中，这就就能很好地提高社交能力了。

另外，家长要给孩子创造一个和谐的家庭氛围，教会孩子基本的社交技能。这过程中不要过于着急，每个孩子都有自己的成长发育期，多鼓励孩子，多给孩子些赞许，有利于提高他的社交能力。

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