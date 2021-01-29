孩子好动，是身体的问题还是……

有的孩子特别好动，根本坐不住，无论到哪，都有满满的精力，到处释放。孩子好动，究竟是身体问题还是其他问题呢？今天我们就来谈谈这个问题：

宝宝好动的原因

1.宝宝感到不舒服

宝宝好动有可能是因为感觉到不舒服，比如肠胃不适。这时候父母应注意腹部保暖。另外，神经系统发育不完善也会导致宝宝动个不停，此时父母要及时将他抱起来哄一哄，这样可以让宝宝感觉到温暖。随着宝宝慢慢长大，这种情况也会明显好转。

2.自身生长情况

由于身体内的各个器官都在生长，所以宝宝才会出现好动的情况，这也是正常的，父母无需过于担心。

3.身体过热

盖被过厚或者穿的衣服过多，会让宝宝身体过热，导致他踢被子或者动个不停。大家要及时帮他调整衣被厚度。

4.生活环境不佳

处在有噪音的环境中，或是屋子里面有蚊虫叮咬，都会影响宝宝休息，导致他动来动去。

宝宝好动怎么解决？

1.做好榜样

父母在宝宝面前要做好榜样，以身作则，让宝宝养成良好的生活习惯，做任何事情都有条不紊。父母可以跟宝宝一起制作休息表，并严格执行。

2.培养专注习惯

宝宝好动，父母可以让他每天坚持做一件事情，比如手工活，这能培养宝宝的专注力，让他能够坐得住。

3.及时就诊

如果是生病导致孩子好动，应该及时带孩子就医配合治疗。

孩子好动不一定就是多动症，他们只是对周围的一切都充满好奇，想要探索，但如果怀疑是疾病因素导致，一定要尽早就医。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)