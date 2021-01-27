产检时被叮嘱要饮食清淡，到底该怎么吃？

产检时，很多准妈妈都被医生叮嘱要饮食清淡，才能保证自身和宝宝的健康。那么问题来了，这个所谓的“饮食清淡”到底该怎么吃呢？下面这篇文章可就为大家解答了疑问，赶紧来抄作业吧~

孕期需要保持营养均衡，五谷杂粮、鱼类、奶类、蛋类、红肉、白肉、蔬菜、水果等食物都要吃，不能暴饮暴食，更不能偏食不吃肉。大家在烹饪时要注意减少油盐添加量，少用辛辣调料，尽可能保持食物原本的口味。而在医生口中的“饮食清淡”，具体是要做到以下几点：

1.优先吃白肉

这里说的白肉并不是肥猪肉，而是指鸡肉、鸭肉、鱼肉等白色肉类。孕期吃鱼最好选择深海鱼类，但考虑到环境污染等因素，一个星期吃一次就可以了。如果选择吃鸡肉、鸭肉等禽肉，一定要记得去皮，这样可以减少脂肪的摄入。

2.少用食盐和辛辣调料

摄入过多的盐会导致血管弹性变差，进而引发高血压。成人每天的吃盐量应控制在6克以内，但餐厅、外卖的大部分炒菜都会超过这一推荐值。那么炒菜时放多少盐好呢？只要感到菜肴口感与食物的原始味道不一样，但没有感觉到咸就行。

吃辣并不会对胎宝宝的健康产生直接影响，但很容易让准妈妈上火，出现嘴上起泡、大便困难、情绪剧烈波动等表现。大家如果喜欢吃辣，可以在菜肴中少放一些辣椒提味，但口感上不要有辣味。

3.使用原始的烹饪方式

生吃蔬菜可以避免维生素发生流失，如果选择加热后食用，最好的烹饪方式是蒸，然后是煮，少用油炒的方式烹饪，尽量不要煎炸或者炖很长时间。烹饪方式越简单，对身体健康越有利。

4.控制糖分摄入量

孕期每天摄入的糖分应控制在25克以内，大家做菜时除了要少放白糖和红糖外，还要少吃饼干、果脯、酸奶等含糖量较高的食物。

饮料中含有大量糖分，会加快胰岛素的分泌，进而形成脂肪。为了控制孕期体重增长速度，少喝一点饮料对身体好。

5.日常做菜少放油

孕期保持清淡饮食，最重要的一点就是少放油。每天炒菜时添加的油大概是30克左右，保持锅底不沾油就行了。建议大家购买大豆油、橄榄油、葵花油、菜籽油等多种食用油放在家中，轮换着吃可以保持营养均衡，对身体健康更有利。

另外，炒菜时注意控制油温也十分重要，保持在150℃为好。只需将筷子插入油中，筷子周围出现细小泡泡说明油温正合适。如果蔬菜下油锅时发出刺啦声，说明蔬菜中的水溶性维生素遭到了破坏。

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