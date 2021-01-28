这四大“春运病”，你不得不防，尤其是孕妇儿童！

一年一度的春运大幕开启，远在他乡的游子们纷纷打理行装，准备回家和亲人团聚。不过，这春运路上车多人杂，在这过程中很容易出现身体不适，而准妈妈以及年幼的孩子作为特殊人士，更是要小心。

今天，育姐就给大家整理下几类常见的“春运病”，各位可要做好提防：

1.呼吸道疾病

车厢内门窗紧闭，人员较多，空气无法流通，病菌很容易大量繁殖。人长时间待在这浑浊的空气中，就有可能会患上呼吸道疾病。家里有宝宝的更是要小心，孩子抵抗力一撑不住，就很容易被病菌感染。

防范指南：

出行前，大家可以准备一些孕妇以及儿童用的抗病药物或增强免疫力的药物放在行李中，以备不时之需。如果中途停车时间较长，建议大家带孩子一起下车活动活动身体，呼吸一下新鲜空气。如果有不适反应，应及时向乘务员求助。

2.肠胃道疾病

春运途中，很多人都会出现胃肠疾病，这是因为他们没有做好饮食和保暖工作，也就导致受凉或者出现消化不良，引发胰腺炎、急性腹胀腹泻等肠胃疾病。

防范指南：

不要吃营养价值低的食物，乘车前不要吃得太饱，也不要喝列车上的茶、汽水或其他饮料，建议自备茶水。另外，带一条毛毯，随时随地都可以披在身上。

3.旅途综合症

有一部分人群外出坐车时，常常会出现失眠、胸闷、心悸等不适，这在医学上被称为“旅途综合症”。医学专家认为，发生“旅途综合症”通常和心理和精神因素有关。旅途中环境复杂，再加上旅途劳累，担心自身安全，就有可能引发“旅途综合症”。

防范指南：

对于准妈妈来说，一定不要单独出行，要有人陪伴左右。这样在旅途中有人说话解闷，分散注意力，就不容易发生“旅途综合症”了。

4.肩颈疼痛

对很多打工人而言，回家过年是一段艰辛的旅途，常常需要坐很长时间的火车或汽车。车上人员嘈杂，空间狭小，人坐久了会感到很难受，更别说怀孕的大肚婆了。如果准妈妈长时间站着或坐着，很容易出现腰部难受、脚部浮肿、肩颈疼痛等不适症状，如果情况严重，甚至会引发血栓。

防范指南：

如果选择坐火车回家，建议大家购买下铺卧铺票。如果无法买到卧铺票只能选择硬座，最好带上U型枕、抱枕、充气垫枕，减轻久坐引起的不适。除此之外，大家每隔一两小时应站起来活动一下身体，比如去卫生间，或者踮踮脚尖，扭一扭脚踝等。起身活动时，大家也要多小心，避免滑倒或摔倒。

友情提示：准妈妈回家过年，这些物品要带好

平安回家过年，准妈妈还要做好这些准备：

1.气味清新的水果

车辆上人来人往，各种气味混杂，而准妈妈往往对气味更加敏感。建议大家带一些橙子等气味清新的水果出行，不但可以遮盖异味，还可以补充维生素C增强免疫力哦~

2.保暖衣物

这几天早晚温差较大，上车前下车后、不同地区也有一定温差，所以保暖工作一定要做好，最好最好随身携带一个毯子或外套。

3.卫生用品

孕期尿频很常见，但在旅途过程中千万不要憋尿哦~赶春运时有可能会来不及上厕所，不妨使用成人纸尿裤。另外，大家可以根据自己的身体情况，准备托腹带、护垫、弹性袜、马桶消毒喷剂等物。

4.保温杯

为什么要带保温杯呢，一是因为准妈妈肠胃功能较差，带保温杯可以随时喝上热水。如果喝凉凉的瓶装水有可能会引发肠胃不适；二是准妈妈在旅途过程中少喝或不喝水，有可能会使身体缺水进而导致抵抗力下降，容易引发感冒、泌尿系统疾病等等。

5.有家人陪伴

尤其是对于临近预产期的准妈妈，一定要有家人陪伴，这样不但能让准妈妈有满满的安全感，一路上还能获得及时照顾。

6.病历等资料

围产卡、产检手册等怀孕相关资料要带在身上，以备万一。另外，产检医院和医生的联系方式都要保存下来，出现不适可以及时求助。

最后提醒下各位，如果准妈妈月份较大，或者孩子太小，就不建议在这个特殊的时期贸然回家过年，以免承担不必要的感染风险，应以保证自身和孩子的安全为第一，是不是？

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