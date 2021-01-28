孩子一放假就放飞自我，聪明的父母都这么做！

家长们发现，一到寒假，孩子的性情就会发生变化，总是喜欢无理取闹，彻底放飞自我，这是怎么一回事？

孩子放假后为何会“放飞自我”？

其实，这种情况不能完全怪孩子，孩子每天上幼儿园，从早到晚在固定的时间做固定的事情。放假后在家中生活，日常作息和环境的不同让他们感到不适应。这种不适应会直接影响孩子情绪，小孩子又无法很好地处理和表达情绪，所以往往采取哭闹的方式来释放。

如何应对孩子闹情绪？

1.情绪发泄出来比忍着强

孩子哭完以后，情绪得到宣泄，心情会逐步得到平复，所以让他发泄吧~

2.帮助孩子学会控制情绪

家长不要把孩子的事情当作小事。在孩子小小的世界里，都是很重要的事，很多时候孩子需要父母耐心的倾听，当内心的想法和感受被大人所听见和理解时，他们才会在大人的帮助下控制情绪，不会随便发脾气。

3.增加信任感

孩子生气时候，大家要询问他生气的原因，帮助其排解情绪，找出问题的所在。在帮助孩子排解情绪的过程中，可以增进父母与孩子之间的信任感，以后孩子碰到困难时就会主动和父母商量，从而增加亲子之间感情。

在这个过程中，也能让孩子拥有安全感，不会随便发脾气和生气了。

人有七情六欲 ，哭闹生气乃是正常的，更何况是孩子。父母要多多陪伴孩子，了解孩子的内心所思所想，只有这样，才能够及时的发现问题，解决问题，同时又让孩子学会控制情绪。此外，父母在生活中也要做好榜样，不能因为一点小事就随便发脾气，以免孩子有样学样。总而言之，父母需要及时耐心和孩子沟通，了解孩子内心的真实想法，帮助孩子缓解不当的情绪。

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