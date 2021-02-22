孩子叛逆这样做，比你吼一千句有用

孩子进入叛逆期，往往会让家长很头疼。家长让孩子不要做，孩子却偏要做。为何孩子总是不听话？面对孩子叛逆，父母该怎么办？

孩子为什么总和父母对着干？

首先，我们要分析孩子的心理。心理学上有一个“白熊实验”非常着名，实验过程是这样的：哈佛大学心理学教授韦格纳告诉17名参加测试的本科生：“5分钟内不要去想白熊。”结果发现，参加测试的人员努力不去想白熊，反而会不由自主地想起白熊。当人们试着不要去想某事时，记忆反而越深刻，韦格纳把这个效应称为“讽刺性反弹”。这大概也能解释，为什么大人越叫孩子不去做什么事，孩子越想做。

许多父母为了纠正孩子地错误，经常在耳边提醒孩子，“不要…不可以…不准…”这样做不仅没让孩子改掉这些习惯，反而让孩子地注意力过度转移到错误上。越是如此，孩子就越出错，父母也就会觉得孩子不认真，甚至认为孩子与自己对着干。

实际上，每个孩子都会犯错，只要在错误中成长学习就可以了，毕竟每个人都是这么成长过来的。我们能做的就是不要对孩子期待太高，给孩子多点耐心和鼓励，用其他的方法代替对孩子说“不”。

孩子不听话，父母如何应对？

1. 用“可以”代替“不可以”

父母告诉孩子不可以做某些事情的同时，最好给出解决问题的方法，比如，父母对孩子说不可以在墙上画画，同时也要告诉孩子可以在纸上画画，这样孩子就知道他应该去纸上画画。

2. 让孩子做选择

父母不要任何事情都让孩子无条件遵从，有些小事情可以让孩子自己做选择，这样有助于培养孩子的责任感。父母一味地禁止孩子做某些事情，不如直接把后果告诉孩子，让他自己做选择。如果孩子执意冒险并愿意承担后果，可以让他去尝试，一定要让孩子对自己的选择负责，这样孩子以后在做其他选择时候，就能理性分析。

3. 该出手就出手

有时候孩子特别调皮难管教，常规说教已经不起任何作用时，父母要当机立断，使用正确方法及时制止孩子犯错误。 比如，孩子已经玩了3小时游戏了，依然不听父母的话，此时父母应该直接关掉电脑，让孩子休息一下，即使孩子大哭大闹也要关掉电脑，竖立起家长的权威。

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