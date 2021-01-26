宝宝拉粑粑，用水洗不如用湿巾擦？是真的吗

这天一冷，宝宝拉屎最麻烦，每次给孩子洗屁屁我都担心会着凉。最近，我在网上发现，好多人说宝宝拉屎，用湿巾擦干净就行了，干净又方便。啊这……今天我就借这篇文章跟大家好好说说这个问题，用水洗和用湿巾擦，到底哪种好？

♦ 宝宝大便，用水洗or湿巾擦？

宝宝排泄后，清洗小屁屁很有必要

有的新手父母觉得，宝宝拉臭臭后只要把小屁屁清理干净就可以了，用清水或者湿巾都可以。甚至有的父母直接用纸巾给宝宝擦屁屁。其实，这其中大有讲究。

宝宝皮肤娇嫩，尿尿或拉粑粑后如果不及时清理干净，残留的尿液和粪便会对皮肤造成不良刺激，进而引发起红屁股、起疹子等问题。所以，宝宝排泄后及时清洗臀部非常有必要，用水洗往往更能洗干净，而用湿巾一般难以清理到位。

宝宝皮肤娇嫩，用婴幼儿湿巾更合适

因为宝宝皮肤娇嫩易受刺激和损伤，所以对接触皮肤物品的成分、材质、以及擦洗力度都有严格要求。有的妈妈直接用湿纸巾给宝宝擦屁股，觉得既方便又实用，但宝宝很容易出现红屁股问题。出现这种情况，与宝宝自身体质以及湿巾的质量都有关系。

市场上出售的普通湿纸巾含有大量添加物，材质不够温和，如果给宝宝使用很容易诱发红屁屁，而真正适合宝宝使用的是婴幼儿专用湿巾。大家在购买前应仔细查看湿巾成分表，确认材质是否适合。

♦ 宝宝皮肤敏感，用温水洗最好

有的宝宝皮肤敏感性较强，及时使用婴幼儿专用湿巾也有可能引发起疹子、红屁股，所以建议大家还用温水给宝宝洗屁股为好。

用水给宝宝洗屁屁也有一定的讲究，比如，毛巾和脚盆应是宝宝专属的，不能混用；水温不能超过40℃等。另外，毛巾和脚盆应定期进行消毒。

总而言之，宝宝大小便后用清水洗好还是用湿巾合适，应根据宝宝的反应来决定。如果经济条件允许，而且宝宝对湿巾不敏感，出门在外的时候使用湿巾清洁小屁屁更方便更卫生；如果宝宝皮肤敏感，用温水冲洗更合适。清洗时要注意保暖，不要让宝宝受凉了，并且要注意毛巾和脚盆的卫生。

♦ 宝宝大便后，如何正确清洗

宝宝拉粑粑后，应及时给他清洗小屁屁。先把皮肤上的残留物用湿巾或专用纸巾擦拭干净，接着用40℃以下温水洗屁屁。清洗时，用毛巾蘸水淋洗，这样更加卫生。如果用湿巾给宝宝擦屁屁，冬天天气冷，建议大家把湿巾放在温水中浸湿后再用，以免湿巾太凉刺激到皮肤使宝宝感到不适。

洗完后，要用干毛巾把小屁屁上的水分吸干，然后晾一会。等小屁屁完全晾干后，再给宝宝穿上纸尿裤和裤子。

最后提醒大家，宝宝红屁屁，除了和擦洗有关外，还和纸尿裤（尿布）有关。选用材质好、透气性佳的纸尿裤，再加上父母勤换洗，这样宝宝感觉更舒适。

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