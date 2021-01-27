怎么给宝贝选择合适的纯牛奶？选对了，就能长得高

很多宝妈挑奶粉时都非常谨慎，反倒是到宝宝两三岁可以喝牛奶时，就心大了，认为纯牛奶都一样，买哪种都一样。

其实，给孩子选牛奶有很大的讲究，赶紧来学一学：

什么时候可以给宝宝喝纯牛奶？

宝宝一岁后，如果食物吃得很好，营养摄取均衡合理，或者不太适应喝奶粉，就可以考虑给他喝纯牛奶了。当然，也有很多宝宝在两三岁才开始从奶粉转喝纯牛奶。大家可以根据宝宝自身发展情况来合理安排。

宝宝1-3岁时，主食和辅食的关系发生了转变。饭菜变成了主食，而牛奶变成了辅食。对这个阶段的宝宝而言，牛奶必不可少，蛋白质和钙可以促进宝宝生长发育，而这两种营养元素一半以上都是牛奶提供的。

1.牛奶富含蛋白质

宝宝每天都要补充蛋白质以满足身体所需。其中，一岁和两岁时每天的摄入量是25克，三岁时每天的摄入量是30克。

蛋白质含量较高的食物有很多，比如牛奶、肉类、鱼类、蛋类等。但鱼肉里有刺，宝宝一般吃得不多；宝宝咀嚼能力不是很强，每天吃肉也不是很多；给宝宝吃鸡蛋，通常是一天吃一个。

而牛奶是流质食物，宝宝从小喝奶长大，对牛奶更容易消化吸收，因此，宝宝每天摄取的蛋白质，有15克以上是通过喝牛奶获得的。

2.牛奶含钙量高

宝宝1-3岁时，每天需补充600毫克钙。富含钙的食物有牛奶、小虾米、虾皮、豆腐类的豆制品等。宝宝年纪小不太会咀嚼，而虾皮和虾米都含有不少钠，所以不建议给宝宝。豆制品也未必能做到每天都吃，但牛奶可以天天给宝宝喝。牛奶含钙量高，而且更容易被宝宝消化吸收。另外，牛奶中的蛋白质进入人体后，会转化成氨基酸，可以促进钙的吸收。

有的妈妈可能会问，可以给宝宝喝酸奶吗？但市面上大部分酸奶都会添加白砂糖和其他食品添加剂。宝宝喝酸奶时会把这些添加剂吃进肚子里，对身体健康有害无益。相比较之下，让宝宝喝牛奶更合适。

给宝宝买纯牛奶，应注意四要点

大家给宝宝买牛奶时，应注意以下四点：

1.关注奶源

盒装纯牛奶的生产和流通过程是这样的：厂家从奶农那里收购生鲜乳作为原料，先经过超高温消毒，再进行利乐包装，最后通过超市等渠道卖给消费者。其中作为生鲜乳的原料十分重要，而世界各地的生鲜乳收购标准是不同的。

我国2010年发布的生鲜乳收购标准是：

（1）菌落总数：200万cfu/毫升

菌落总数越大，说明牛奶中所含细菌越多，污染越严重。

（2）生乳蛋白质含量：大于2.8%

蛋白质含量大于2.8%，也就是说，每100毫升纯牛奶中含有蛋白质2.8克以上。通常而言，生鲜乳的蛋白质含量和纯牛奶的蛋白质含量基本相同。

看完我国标准，再来了解一下世界其他国家和地区标准。欧盟的标准是，蛋白质含量大于3%。美国欧盟的标准是，纯牛奶菌落总数是10万cfu/毫升，丹麦的标准更严苛，是3万cfu/毫升。

一对比我国和世界其他国家的标准，有的妈妈就急了，外国的标准更高，看来得买进口的！

事实上，2016年12月，中国农垦乳业联盟的所有成员开始执行《中国农垦生鲜乳生产和质量标准》，这个标准和欧盟的标准是相同的，蛋白质含量大于3%，菌落总数小于10万cfu/毫升。其中乳脂率从3.1%提高至3.4%，比欧美标准高。

因此，给宝宝购买纯牛奶时，可以考虑符合欧盟标准的进口纯牛奶，也可以选择国内农垦乳业联盟内厂家生产的纯牛奶。

2.乳脂率要更高一些

宝宝体重正常或偏瘦，建议大家购买乳脂率更高的纯牛奶给他喝。牛奶中含有的脂肪多，口感会更佳，也更受宝宝喜欢，并且可以给宝宝补充维生素D、维生素E等脂溶性维生素。其中，维生素D有助于钙质吸收，可以帮助宝宝长高。

3.蛋白质含量越高越好

按照《中国农垦生鲜乳生产和质量标准》和欧盟标准，纯牛奶中的蛋白质含量应大于3%。市面上出售的纯牛奶有不少远超3%的标准，有的达到了3.4%，有的甚至达到4%。建议大家购买蛋白质含量最好能达到3.4%的纯牛奶，这样更有利于宝宝的身体健康。

宝宝每天喝500毫升纯牛奶，如果是蛋白质含量3%，每天摄取的蛋白质就是15克；如果是蛋白质含量为3.4%，摄取的蛋白质就是17克。

上文已经说过，1-3岁宝宝主要通过牛奶摄取蛋白质。如果每天从牛奶中获取17克蛋白质，就可以达到每天摄取量一半以上。

4.牛奶含钙量要高

一般来说，牛奶中的含钙量是100毫克/100毫升，有的纯牛奶的含钙量甚至可以达到120克/100毫升。每天让宝宝喝500毫升含钙量100毫克/100毫升的纯牛奶，基本可以达到每天摄入600毫克钙的要求。注意，每天钙的摄入量要控制在1500毫克以内。

想要宝宝长得高，除了喝牛奶补钙外，大家还要给他额外补充维生素D。维生素D不但可以促进钙吸收，还能让钙更好地融入骨骼中，让宝宝长高高。

1-3岁是宝宝生长发育的黄金期，在这两年时间里，宝宝身高会增长25cm左右，比青春期长得还要快。因此，大家要给他补充维生素D、蛋白质、钙等有助于长高的营养元素。

而选择一款品质优秀的纯牛奶，就可以让他长得更高。

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