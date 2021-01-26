芝麻酱海苔面，营养丰富，颜值满分！

今天给大家分享的这款面备受小朋友的喜欢，配上了芝麻酱，还有海苔芝麻粉，再加上一点新鲜的甜青豆，营养丰富，颜值满分！

口感香香软软，很适合小朋友的胃口，一周以上的宝宝都可以食用，青菜可以随意更换，不放也可以。海苔芝麻粉没有的话可以用海苔脆片，压碎，拌进去，也很好吃，我试过的。芝麻酱就是用的普通的超市买的芝麻酱，做出来很香。

1.锅里烧水，加半勺盐，放一扎面条，煮熟。

2.新鲜甜青豆，剥豆子，面条煮熟，捞出，过冷水，备用。

3.取一勺芝麻酱，加半碗开水，调匀备用，干锅，热油。

4.倒入青豆，翻炒均匀，炒至半熟，倒入面条，翻炒，加半勺盐。

5.倒入芝麻酱调料，混合翻炒均匀，炒至汤剩1/3的时候，加入适量海苔芝麻粉，（也可以把海苔脆片压碎，加入）大火至汤汁收完。

6.用筷子夹入盘子里，撒一点熟白芝麻，再撒一点点海苔芝麻粉，就可以吃啦！

7.味道比较清淡，因为除了盐没有其他的调味品了，但是又因为有芝麻酱的香还有海苔粉的鲜，所以味道真的很不错，对于口感清淡的小朋友来说非常友好哦！小月龄的宝妈们也可以试试，营养也很足够。

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