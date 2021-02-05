让这道百财聚来，成为年夜饭的黑马！

过年的年夜饭菜名都十分讲究，要寓意好，取吉祥如意之名，白菜谐音(百财)，所以百财聚来这道菜你一定要尝试一下哦！配料做法都非常简单。下面有详细步骤，喜欢的宝妈可以收藏下！

准备食材和配料：

娃娃菜，瘦肉，粉丝。配料，小米辣，大蒜，葱段。再把粉丝泡热水，瘦肉搅碎，配料切碎，娃娃菜切成小段备用。

具体步骤如下：

1.提前腌制瘦肉，依次把瘦肉加入盐，鸡精，胡椒粉，生抽，玉米淀粉。然后，搅拌均匀备用。

2.锅里加冷水，烧开，放入切好的娃娃菜。再加入适量盐和油，在开水里烫两分钟，再摆盘。

3.把泡好的粉丝放在菜中间，再起锅烧油，油开到入腌制好的瘦肉，加入配料小米椒，蒜末和葱花整个过程要快速。然后铺在粉丝上，再放入蒸锅蒸五分钟。

4.准备勾芡。适量清水加入玉米淀粉，先加生抽再加耗油。在锅里大火煮开收汁。

5.最后淋在蒸熟的瘦肉粉丝上，撒上葱花。这道百财聚来就可以出锅啦！好吃到光盘。

今天的分享到这里就结束啦，感谢观看！

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