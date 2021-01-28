Q弹多汁的玉米脆皮肠，宝宝怎么吃都不会厌

家里的小北鼻超级喜欢吃脆皮肠，每年都会做一些，Q弹多汁，关键是好吃～连续做了好几周了，广受好评，喜欢的试试呦，健康又好吃，满满的都是肉……

食材：

前夹肉1000克，盐24克，糖24克，蜂蜜40克，葱姜水126克，蚝油40克，白胡椒粉3克（可不放），红薯淀粉50克，玉米粒50克，羊肠衣几根。

步骤：

1.前夹肉洗干净晾干水分剁碎或者绞碎倒入容器中，加入盐，糖，蜂蜜，葱姜水，蚝油，红薯淀粉，白胡椒粉，玉米粒，顺时针方向搅拌至上劲。（有厨师机的可以直接厨师机操作）

2.羊肠衣拿出来清洗干净，用水龙头流动的水冲洗肠子，有破的地方去除，再用清水浸泡30分钟。

3.把搅拌好的肉馅放入灌肠器中，肠衣套在灌肠器上在尾部打结，慢慢旋转灌肠器，一边推一边把肠衣往前送，直至肠衣灌满，尾部打结。

4.灌好的肠用棉线系起来长度可以根据自己的需要调节。悬挂起来风干肠衣表面，至不粘手的状态，大概两三个小时就可以了。

5.用牙签在肠上扎孔排气，锅中加入冷水，放入脆皮肠，中火煮，煮至水快开的时候转小火，让水保持微微沸腾的状态煮20分钟左右，不要开太猛的火，会爆。

6.煮好的脆皮肠捞出过冷水清洗干净，把棉线处剪开晾干水分，可以直接吃也可以煎着吃，我更喜欢煎着吃，煎至两面金黄就可以啦。

小提示：

1.灌肠的时候肉不要灌太满，容易爆。

2.肠衣套上灌肠器上的时候可以挤出一点搜这样很容易把肠衣穿好。

3.肠衣表面干了就可以煮了，可以借助吹风机吹干。

4.吃不完可以冷冻保存。

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