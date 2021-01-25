吃素减肥，越减越肥！这里有正确廋身姿势

几乎所有的小仙女都希望自己拥有苗条的身材，特别是产后妈妈，瘦身意愿很迫切。但有些胖胖的旁友试过各种方法减肥，比如健身、节食、喝减肥茶等，效果都很不理想，甚至越减越胖！这是怎么回事？下面来看原因。

只吃素不吃肉，真的可以减肥吗？

为了能瘦，很多旁友硬生生把自己逼成了素食主义者，一点荤食都不吃。这样做体重确实可以在短时间内降下来，让很多人误以为自己减肥成功了。但事实并非如此。

长期只吃素不吃肉，会使人体的内分泌系统出现问题。如果内分泌紊乱，会给身体正常的新陈代谢带来不利影响。即使体重已经降下来了，也会发生反弹。所以说，想要通过只吃素不吃肉来减肥是非常困难的。

长期不吃肉，对身体有什么影响？

长期不吃肉会影响身体健康，主要体现以下两个方面：

1.引发营养不良

根据中国居民膳食指南的建议，每人每天需要摄入125克-200克的动物性食物，其中畜肉和禽肉要占50-100克。如果长期不吃肉，会使人体缺乏维生素、矿物质、脂肪、蛋白质等重要营养元素，影响身体健康。

2.妨碍铁质吸收

在日常膳食中，含铁量最高的食物是动物类食物，比如含有大量血红素铁的红肉、动物肝脏、全血等。此外，鱼类和禽类的含铁量也不错。长期吃素会使人体很难补充铁元素，长此以往会引发缺铁性贫血。

想要健康减肥，这些方法赶紧试一试

想要在保证健康的前提下减肥成功，推荐大家使用以下这些方法：

1.保持营养均衡

保持日常饮食营养均衡，才能获得更好的减肥效果。大家要合理进食，保证自己摄取到充足又全面的营养，让自己在保持身体健康的前提下拥有苗条迷人的身材。

另外，大家在补钙的同时要补充维生素D或者多晒太阳，加快钙质吸收。根据2016年版《中国居民膳食指南》建议，成人和经常待在室内的人每天要摄取400IU的维生素D。

2.改变烹饪方法

如果烹饪方法不正确，全家人都有可能成为肥胖者。想要吃肉的同时不发胖，选择合适的烹饪方法十分重要，建议大家选择蒸煮的方法，少用煎烤油炸。举个栗子，即使是热量很低的鱼肉，如果使用煎炸的方式进行烹饪，热量会增加好几倍。

3.注意食物多样化

日常生活中，大家要坚持“食物多样性”原则，摄入不同种类的食物来获取各种营养成分。特别是在主食的选择上，建议大家选择纤维素较高的未精制主食，如五谷杂粮等。

4.吃饭时细嚼慢咽

食物没有充分咀嚼或者吃的太快，可致消化液分泌不足，进而引发消化不良。多咀嚼能够减轻肠胃的消化负担，让食物中营养更容易被人体吸收。吃完饭大约过了20分钟，大脑才会有饱的反应，建议大家控制好进食速度，不要吃太快了。

5.参加适当运动

想要成功减肥，除了注意控制饮食外，还要参加适当的体育锻炼。跳绳、游泳、瑜伽、慢跑等都是非常不错的运动方式，大家可以根据自己的身体情况和爱好自由选择。请注意，参加体育运动一定要坚持不懈并循序渐进，这样才能获得减肥的成功。

6.控制油脂摄入量

大家在烹饪菜肴时，所用的油脂类也要注意，建议以植物油为主，每天的油脂摄入量不要大于25克为宜。另外，日常饮食要少吃肥肉、煎炸食物、动物皮等。

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