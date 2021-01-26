寒假来了，莫让网课成了近视增长的帮凶！

由于疫情原因，今年很多学校都开始提前放寒假，许多家长也已经给宝宝安排好了各种网课。不过这网课多了，屏幕时间长了，可是会伤害孩子的眼睛，千万不要让网课成了孩子近视增长的帮凶！

那么那些生活中常见的护眼方法到底对孩子有没有用？我们今天就一起来看看：

Δ 抗疲劳眼药有用吗？

很多品牌在宣传抗疲劳眼药水的功效时，常常会提到“消除红血丝、滋润眼睛、清楚眼内杂质、改善干涩疲劳”等等。至于真实效果，可就呵呵呵了。

事实上，眼科医生不建议父母给孩子乱用这些眼药水。孩子眼睛出现问题，正确做法是及时带他去医院就诊，并在医生指导下使用眼科药物。

Δ 护眼模式和护眼灯有没有用？

很多电脑和手机都会有护眼模式，虽然可以将一部分蓝光过滤掉，但效果并不好。而且一旦认定蓝光模式不伤眼，人们反而会更加肆无忌惮地看电视手机，反而会加重眼睛负担，损害视力健康。

台灯的频闪会导致孩子眼疲劳，而合格的护眼灯能够有效消除频闪，缓解眼疲劳保护视力。使用护眼台灯时，大家应将颜色和亮度控制在一定区间内。孩子看书学习时，最好选择冷白光；休闲放松时，选择暖光为宜。

Δ 寒假期间，如何保护孩子视力？

1.控制使用电子产品时间

美国眼科学会认为，使用电子设备产生的眼疲劳，是导致孩子近视的主要原因之一。如果你家孩子不满6岁，建议观看电子设备屏幕每隔20分钟就应休息一会，以免产生眼疲劳，造成视力损伤。

大家要让孩子明白，电子设备只是一个学习新知识的工具，没什么特别。

2.转移孩子注意力

想要减少孩子使用电子产品的时间，只是加强限制是不行的。大家要学会孩子分散孩子注意力，让他发现更好玩、更有意思的事情，不要将注意力一直放在电视和手机上。

生活中有意思的事情有很多，比如打球、逛博物馆、爬山等，满足孩子“爱玩”的需求。

3.父母当好榜样

日常生活中，大家要当好孩子榜样，不要看电视或者玩手机。如果父母父母禁止孩子玩手机，自己却沉迷于手机，又怎么能让孩子信服呢？

如果孩子的自控能力差，就需要家长及时引导和帮助他，促进其身心健康成长。

4.加强户外锻炼

教育部发布的《3-6岁儿童学习与发展指南》建议，孩子每天应在户外活动两个小时以上。大家要经常带孩子户外玩耍或参加体育运动，创造良好的体育运动环境，促进其健康成长。

5.保持合理营养

保护孩子视力，要让孩子多吃叶黄素、玉米黄质、β胡萝卜素、DNA含量较高的食物。注意，叶黄素不能在体内自行生成，需要从食物中获取以满足生理所需。

2013版《中国居民膳食营养素参考摄入量》指出，人体每天需要摄取10mg叶黄素。猕猴桃、橘子、橙子、甘蓝、玉米等蔬菜水果中富含叶黄素，让孩子吃多一些。另外，通过服用营养补充剂，也可以让孩子补充叶黄素。

6.注意正确引导

孩子不满3岁，不建议让他用电子设备，大家也不要当着他的面玩手机，应多和他交流互动。孩子3-6岁，可以让他适当使用手机，使其了解手机的打电话、视频聊天等基本功能，但不要让他玩手机游戏。手机里如果有音乐、游戏、直播等APP，建议卸载。

寒假应是孩子个性化学习、多元化发展的黄金期，没必要让孩子整天泡在网课里，以免造成视力下降。同时，注意劳逸结合，在保证身体健康的情况下提高学习成绩。

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