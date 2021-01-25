孩子莫名臭烘烘怎么回事？警惕鼻腔异物！

小朋友好奇心重，又缺乏安全意识，所以很容易出状况，比如鼻腔异物等。前不久，浙江杭州一对父母因为女儿越来越臭急疯了，最后好不容易才找到原因。

孩子莫名发臭

咚咚(化名)3岁了，活泼又可爱，是父母的心头爱、掌中宝。但最近，妈妈发现一件很奇怪的事，自己每次亲咚咚时都隐隐闻到一股臭味，而且越来越明显，即使洗澡、换衣服还是如此。

心急的妈妈叫来爸爸一起找原因，但两人在咚咚身边闻了好一会儿，确定臭味来自口鼻。但是给咚咚重新刷牙洗脸后，还是臭！

于是夫妻俩赶紧带咚咚就医，求助耳鼻喉科医生。经医生检查，发现咚咚的左侧鼻腔内有一个白色的异物，堵塞了整个鼻腔，周围的黏膜已经化脓糜烂，这才是臭味的来源。

原来，2周前咚咚吃甘蔗时，因为好玩就往鼻子里塞了一点，正是这小块甘蔗让她臭烘烘的。

警惕鼻腔异物

鼻腔异物是儿童时期最常见的急症之一，尤其以小儿患者多见。

异物一旦进入鼻腔后，一般不易自行排出，如未能及时取出会引起鼻腔、鼻窦的炎性反应，容易被误诊为鼻炎、鼻窦炎等疾病，少数还会深达鼻腔深部，有坠入喉、气管、支气管的危险，严重时可危及生命。大家一定要重视！

异物常见种类

各种异物都有可能被孩子塞入鼻腔，常见的可分为三大类：

无机异物，如纽扣、玻璃珠、纸卷、小玩具、石头、泥土、橡皮、大头针等；

食物类异物，如糖果、花生、豆类、肉类、果核等；

动物类异物，如昆虫、蛔虫、蛆、毛滴虫、水蛭等。

现在前两类多见，后一类少见。

鼻腔异物有哪些表现？

通常，临床表现与异物大小、存留时间、异物性质有关，多表现为：明确异物史，鼻塞，流涕，鼻出血，鼻腔异味等。

如何判断有异物？

如果你发现孩子近期老爱用手抠一侧的鼻子，单侧鼻子常鼻塞、流脓涕，有时涕中带血，呼气时有股臭味，像是没有洗干净似的，那么就要警惕了。

这个时候一定要保持冷静，切勿自行在家尝试用镊子或掏耳勺等工具取异物，同时要避免孩子哭闹及刺激鼻腔，而应立即就医。

tip：如果暂时不能及时就医，可以试试以下这些方法：

1. 打喷嚏

方法很简单，用棉签在鼻子里来回的晃动，引起打喷嚏，把鼻子中的异物喷出来。

2. 注意姿势

在异物进入鼻腔内时，记得侧身，利用鼻腔内的空气促使异物排出体外，否则异物可能会进入鼻腔更深处。

3. 换种呼吸方式

用手指按住鼻子上方，先使劲儿吸气，再使劲儿呼气，利用空气把异物排出。

如何预防宝宝鼻腔进异物？

☛ 加强监护和安全教育

对于婴幼儿，一定要加强看护，纠正宝宝将零食、纸团、玩具小零件等异物塞入鼻腔的不良习惯，发现宝宝有类似动作时应及时制止并予以教育。

对于有认知能力的儿童，记得反复教育孩子不要将小东西塞入鼻腔，如果不小心塞入后一定要马上告诉大人。

☛ 存放好小件物品

包括回形针、纽扣电池、黄豆在内的小件物品，都请放于宝宝不已触及的地方，有纽扣电池的玩具、家用电器、助听器等也要放好。另外，平时定期检查玩具，若发现有破损应及时处理。

☛ 提高警惕，及时辨别鼻异物，尽快就医

这里再次强调，如果发现孩子莫名出现单侧鼻塞、流涕、鼻腔内发出臭味等情况，要警惕鼻腔异物。一旦怀疑或发现异物已经进入儿童鼻腔并无法取出时，应及时就医，尽量不要在家自行操作，以免处理不当，引起异物堵塞气管导致窒息等危险情况发生。

看护孩子大意不得，咱们当爸妈的一定要注意！

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