1段奶粉最有营养，可以一直喝？分段饮用才合理！

有的家长认为1段奶粉最有营养，于是即使过了六个月甚至12个月，都还继续给宝宝喝。这样做对吗？今天我们就来好好说一说：

母乳不分段，奶粉也不用分？

有些家长在为自家宝宝选择婴儿奶粉时，会想着一段奶粉更有营养，同时也担心宝宝在转奶的过程中会不适应，便让宝宝把1段奶粉喝到底。这些家长认为，母乳是不会分段的，所以奶粉也用不着选择分段，1段的奶粉也一样能够为宝宝提供足够的营养，帮助宝宝健康成长。

大家要知道，随着宝宝慢慢长大，妈妈分泌的母乳其营养会随着宝宝月龄增长而逐渐改变。也就是说，在不知不觉中，母乳中的营养已经悄悄发生了变化，以满足孩子成长的需要。

奶粉分段有科学依据，保证宝宝摄入均衡营养

根据母乳中营养的的变化，相对应的是奶粉分段也是有科学性的。奶粉分段主要是为了满足宝宝在成长过程中对营养的需求变化。所以科学的为奶粉划分不同阶段，可以保证宝宝营养摄入合理均匀。

例如宝宝进入辅食期时喝的是2段奶粉，这个阶段的奶粉脂肪含量有所减少，但蛋白质会有所增加；从营养成分来看，在1段奶粉中作为必需营养素的α-亚麻酸、硒、锰等，在2段中不再是必需营养素。所以不同的成长阶段购买不同阶段的奶粉是很有必要的。如果宝宝对转奶很抗拒，出现了身体不适等特殊情况，则可以等到宝宝身体好转再进行转奶。转奶的具体的分段时间是可以根据宝宝的状态进行调整，是循序渐进的。

按年龄喝对应阶段奶粉更合理，不要跳段

还有些家长会认为后段奶粉所含的营养元素更多，所以会让宝宝从小就吃2段或者3段奶粉，这也是不可取的。前一段奶粉让月龄大的宝宝吃没有问题，但月龄小的宝宝不可以吃后一段奶粉，这不仅会使宝宝营养供给不足，而且配料方面也会出现问题，例如3段奶粉可能包含嗜酸乳杆菌、酵母β-葡聚糖，这些都是其他阶段奶粉没有添加的，月龄小的宝宝吃到这阶段的奶粉不仅难以吸收到营养，反而可能会影响到身体的发育成长，所以奶粉要根据不同的年龄阶段科学选择。

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