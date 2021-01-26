娃6个月前别做这些事，对健康损伤太大！

为了宝宝健康，在孩子六个月前，各位家长需要避免做以下这些事，赶紧来了解一下吧~

1.不要给宝宝吃盐

宝宝6个月时，就可以吃辅食了。很多父母为让宝宝吃辅食，在制作时会添加盐增加口味。这是不可以的。此时宝宝肾脏发育还没有完全，摄入过多的盐会给肾脏带来负担，也会给心脏增带来不利，对肾脏心脏发育都造成不利影响。摄盐过多会影响宝宝对锌钙元素的吸收，影响智力、骨骼发育，免疫力也会下降。

由于吃盐太多，宝宝口腔唾液分泌减少，抑制口腔粘膜上皮细胞的繁殖，上呼吸道正常寄生菌群失调，宝宝也就容易生病。因此，在制作辅食时，家长不可放盐。

2.不要过早站

宝宝骨骼还在发育，无法支撑身体全部重量。如果过早让宝宝使用学步车学走路或是站立，因为脚跟用不上力，就只能用前脚掌着地走路，时间久了，宝宝会出现O形腿、X形腿。因此，新手父母千万不要过早让宝宝站立。

3.不要过早让宝宝喝水

6个月以内的宝宝是不需要额外喝水的。母乳喂养的宝宝所喝的奶水大部分都是水，可以满足宝宝对水的需求。而奶粉喂养或是混合喂养的宝宝原则上也是不需要额外喝水的，但也可以在两餐之间适当喂点水。六个月之后，由于添加辅食，宝宝对水的需求量也随之增加，家长就要给宝宝喂水了。

4.不要让宝宝看电子产品

为了让宝宝听话或是让宝宝停止哭闹，有的父母会给宝宝玩手机或是其他电子产品。这样父母轻松宝宝也开心。但这样会对宝宝视力造成影响。要知道6个月内，宝宝眼睛结构还在发育，没有完全成熟，这时候看电子产品会造成宝宝视力下降，长此下去，宝宝有可能会出现斜视、近视、散光等疾病。因此，大家在这时候要避免宝宝过早接触电子产品。

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