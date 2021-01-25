宝宝用药常见误区，千万别踩！

宝宝抵抗力弱，稍不注意就容易生病，麻麻们通常都会在家里备点药。但不少人在宝宝用药方面不小心陷入了一些误区，赶紧来看：

婴幼儿用药六误区

1.进口药比国产药好

有些麻麻认为进口药要比国产药好，其实并非如此。进口药的监管力度要比国药小，质量很难保证。另外，进口药详细说明多是外文，有些麻麻不一定能完全了解药物的用途与用法。

2.给宝宝服用成人药

不少麻麻错误地认为，可以给宝宝服用成人药，减少药量即可。事实上，孩子不是成人的缩小版，各脏器都未发育成熟，体质有别于成人，大家应给宝宝服用婴幼儿专用药。

3.熟人推荐药物效果好

不少麻麻因为自身缺乏育儿经验，喜欢听取“过来人”的经验。然而，每个宝宝身体情况不一样，病因也不一定一样，最好是在医生指导下进行用药。

4.中药没有副作用

不管是中药还是西药，都有一定的副作用。只不过西药通常会标出来，中药可能并不标明。因此，麻麻千万不要以为中药无毒，随便给宝宝服用中药。

5.通过吃药来预防疾病

为预防宝宝感冒生病，有的麻麻会给宝宝喝板蓝根。这也是不可取的，因为板蓝根不具备预防疾病效果，不要给宝宝乱喝。

6.中西药混合吃效果好

还有些麻麻认为中西药混合吃，效果会更好，可别这么做。宝宝肾脏功能还没有发育完全，混吃药物可致肝脏受损。

这五类药物不要随意给宝宝吃

1.止泻类药物

宝宝拉肚子，麻麻千万不要随意给宝宝服用易蒙停、药用炭。这类药不建议2岁以下宝宝服用，2岁以上宝宝也要慎用，以免影响宝宝智力发育，或致宝宝营养不良。

2.驱虫类药物

市面上的驱虫药物有很多，比如肠虫清、抗虫灵、驱蛔灵。这些药物虽然能驱虫，但有一定的毒性，宝宝服用可能会出现头晕、头痛或是呕吐等表现。因此，不要随意给宝宝服用。

3.激素类药物

激素类药物虽然能快速治愈皮炎等疾病，但长期用会影响宝宝的生长发育。麻麻们记住，可的松、地塞米松、强的松等激素类药物应谨遵医嘱使用。

4.抗生素类药物

宝宝生病后，不少麻麻会给其服用抗生素，这是不对的。滥用抗生素，病菌会产生耐药性，造成疾病越来越难治疗。

5.解热镇痛类药物

去痛片、散利痛片等药物可致宝宝贫血或紫癜等，麻麻不要随意给宝宝服用。

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