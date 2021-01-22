为何一到冬天孩子就“高原红”？如何解决

一到冬天，有的小家伙的脸蛋就变得红红的，也就是俗称的“高原红”，非常影响颜值。这是怎么回事？父母该怎么做呢？

√ 冬天温差较大，宝宝容易脸红

从医学的角度而言，宝宝脸红是指因情绪或温度变化导致，小孩子的脸蛋要比其他人更容易红，而且颜色较深，持续时间久。皮肤下存在着大量毛细血管，在神经的影响下收缩或扩张，特别是宝宝脸颊两侧毛细血管更密集，所以两边脸颊更容易发红。宝宝脸红如果只是在冬天出现，可能与气温的高低变化有关。

通常而言，炎热会使皮下血管扩张，导致脸发红。寒冷尽管会使血管收缩，但气温上升时血管会反弹性扩张，导致宝宝出现脸红现象。还有一些宝宝在寒冷的天气下，血管会发生异常扩张，导致面部出现点状、丝状、片状、星芒状发红。

宝宝从户外进入空调房间，由于室内外温差较大，毛细血管在反复收缩扩张中丧失弹性，造成脸部两侧发红刺痛。刚开始时，宝宝脸部发红可以恢复正常，如果这种情况经常发生，会导致血管收缩后丧失扩张能力，在过度扩张情况下发生硬化，导致孩子的脸蛋持续性“高原红”。

√ 预防宝宝脸红，保暖保湿工作要做好

宝宝脸红在春天和夏天比较少见，入冬后则经常出现。儿科医生建议，冬天不要让宝宝处在寒冷的环境中或者经历气温的急剧变化，同时要做好皮肤的保暖和保湿工作。

让宝宝待在室内，如果感觉他的脸蛋干干的，大家要及时给他补水，并且用温水洗脸。带宝宝外出时，大家要给他戴上口罩或围巾，不要让冷风直吹脸部，以免温差湿差较大，导致处于扩张状态的毛细血管快速收缩，进而形成红血丝。

孩子冬天容易脸红，应让他少吃一些会增加血管扩张的食物，比如喝茶、可乐、咖啡等含有咖啡因的饮料。而补充维生素B不但可以安神，还可以加快神经修复，对改善宝宝脸红现象也很有帮助哦~

另外，阳光暴晒、生气、紧张或兴奋过度、喝酒、食用辛辣刺激性食物都会导致宝宝脸部发红，大家要想办法帮孩子避免。

√ 宝宝脸红怎么办？pick正确解决方法



宝宝冬天脸红有很多原因，大家应找到原因后正确处理：

1.皮肤干燥

冬天空气干燥，如果宝宝喜欢吃手或经常流口水，等水分被蒸发后，肤就会变得干燥发红很粗糙。另外，如果给宝宝洗过脸洗过手了，就不要让他出门吹风。

宝宝因皮肤干燥出现脸红现象，应对的关键在于滋润皮肤，提高皮肤的抵抗力。用温水给宝宝洗脸后，大家要给他涂抹婴儿凡士林，每天涂抹三次，坚持两个星期后就可以让皮肤恢复到正常状态。

2.湿疹

宝宝患有湿疹要及时去医院就诊，同时调整日常饮食，多给他吃一些利水食物，比如红豆薏米等。

3.穿衣过多

大家要根据天气给宝宝穿衣，根据室内室外温度的不同，及时给他增减衣物。

4.发烧

如果宝宝脸红是发烧引起的，大家要及时带他去医院就医，以免延误病情。

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