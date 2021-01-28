剖腹产后给娃喂奶，这些坑不要踩！

与自然分娩想必，剖腹产的妈妈往往有下奶慢、下奶难的问题，也因此更容易陷入到一些母乳喂养的误区里，今天我们就来一一盘点这些坑，大家可千万不要踩！

1.奶水清淡就是没有营养

很多妈妈看到奶水清淡就认为母乳没有营养。并非如此，像初乳就比较清淡，不够浓稠，但却富含免疫球蛋白以及各种维生素与矿物质，对宝宝生长发育非常有利，非常珍贵。

2.手术后不适合立即喂奶

很多妈妈担心体内有麻醉药残留，就不敢给宝宝喂奶。其实，这种担心完全没有必要。麻醉药不会影响到母乳喂养，而且医生也会考虑到产后哺乳，不用含有副作用的麻醉药。开奶时间一般是在分娩后的1小时以内，妈妈不管是剖腹产还是顺产都应及时给宝宝吸吮，从而刺激乳汁分泌。另外，宝宝的吸吮会刺激子宫收缩，加快子宫恢复。

3.母乳喂养需多吃多喝

为了让奶水更有营养，妈妈会吃各种汤汤水水。事实上，不管是顺产还是剖腹产，产后一周妈妈饮食要保持清淡，小糯米粥、馄饨都是不错的选择。对于高蛋白高脂肪的食物暂时还是不要吃，以免堵塞乳腺，引发乳腺炎，影响哺乳。

4.没有奶水就不需要再让宝宝吸

很多剖腹妈妈妈因为奶水不足或没有奶水，就不让宝宝吸吮，这种做法是错误的。刚刚出生的宝宝胃容量很小，每次吸吮根本无需太多奶水。3天以后宝宝吸奶量才会逐渐增加。通过不断吸吮刺激，脑垂体分泌越来越多的催产素，母乳分泌也会越来越多，反之则会越来越少。

剖腹产下奶迟，但每天还是要多让宝宝吸吮，通过吸吮刺激，乳腺会分泌更多乳汁。

母乳富含宝宝所需的一切营养，还能给宝宝提供充足的免疫物质，提高抵抗力，避免患上疾病。所以母乳喂养是最好的喂养方式。当妈妈在给宝宝喂奶时，亲子之间的互动会让宝宝更加有安全感与幸福感，对宝宝神经系统发育也更加有利。

此外，妈妈在喂奶时应保持心情愉快，这有利于乳汁的分泌。若妈妈总是焦虑紧张、疲惫不堪肯定会影响乳汁分泌，奶水质量也会下降。

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