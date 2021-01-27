小家伙不爱吃饭咋办？这几个方法值得一试

宝宝不爱吃饭，妈妈很烦恼，不知道该如何是好。其实，想要宝宝喜欢上吃饭很简单，大家不妨试试这几个方法，赶紧来瞧瞧。

1.适当运动

不管是炎热夏季还是寒冷冬季，父母都不应该限制宝宝活动。适当运动能促进消化，让胃口变好。

2.及时补充维生素与锌元素

平时做饭时，大家可以多给宝宝吃富含维生素或是锌元素的食物，比如鱼、肝脏、胡萝卜、橙子、西红柿、青椒等。

3.做宝宝喜欢吃的食物

做饭前，建议大家问问宝宝想吃什么。请注意，不能全部按照宝宝意思来，最好将宝宝喜欢的食物与不喜欢的食物掺杂在一起，这样宝宝就不会挑食，摄入的营养也会均衡。

4.使用卡通餐具

宝宝都有自己喜欢的卡通玩具，大家不如给其准备一套他喜欢的卡通餐具，将食物放到卡通餐具里，宝宝自然也就有食欲想要吃饭了。在选购餐具时可以带着宝宝一起去，让他们自己挑选。

5.让孩子跟自己一起做饭

大家做饭时，不妨让孩子打打下手，做些简单的事情，比如让宝宝摆饭碗，洗洗菜。这可以让孩子有责任感，感觉到这顿饭也有自己的功劳，孩子吃饭也会格外的香。

6.创造愉快的吃饭环境

给宝宝创造愉快的吃饭环境。快到饭点时，应提前关上家里的电视或是其他电子产品，把宝宝放在餐椅上，不要让宝宝一边吃饭一边玩。给宝宝吃的食物不要太多，这会让他好好吃饭。

7.提高烹饪技巧

大家在烹饪饭菜时需根据宝宝年龄来。在制作食物时可以变化着花样，让宝宝看着就有食欲。

要想宝宝爱上吃饭，家长可以试试上面几个方法。宝宝模仿能力强，家长也应给孩子做个好榜样，这样孩子就会跟在父母后面学。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)