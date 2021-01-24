坚持做好这些，让产后瘦身变得容易起来！

生完孩子后，很多妈妈发现自己变得很胖，以前买的衣服都不能穿了，心里很难受。那么，生完孩子后，妈妈怎么才能让自己瘦下来呢？赶紧来看！

1.及时调整饮食结构

为了让身材尽快恢复，满足自身和胎儿对营养的需求，妈妈需及时调整饮食结构，多吃新鲜蔬果、蛋类、肉类补充身体所需的蛋白质、维生素以及矿物质。对于易发胖的食物，妈妈要尽量少吃，比如巧克力等零食。

产后，为了给宝宝提供营养，妈妈会吃各种汤汤水水。但不可过于油腻，以免堵塞乳腺管，影响乳汁分泌。

2.树立正确观念

有的妈妈为尽快恢复身材，就盲目选择节食减肥。这是不可取的。刚分娩完，妈妈身体十分虚弱，再加上还要哺乳，正需要营养的时候。若此时节食减肥，不仅影响身体恢复还会造成产后并发症，也会影响宝宝对营养的摄入。服用减肥药更是不可取，妈妈所吃的药物成分会通过乳汁传给宝宝，影响健康。

3.适当有氧运动

一般来说，妈妈产后第二天就能下床走动，如果妈妈身体虚弱，可以产后第三天下床。产后妈妈可以做运动，但需坚持三个原则：

A.避免剧烈运动

为尽快恢复身材，很多妈妈选择做些剧烈运动，这会影响子宫恢复，造成子宫出血。严重时还会造成伤口创面或是外阴切口再次受到伤害。因此，妈妈要适当进行运动，并且在运动前做好热身工作。

B.适当的有氧运动

妈妈可以选择有氧运动来帮助减肥。有氧运动包括慢走、快跑、游泳等。妈妈可以选择适合自己的运动方式，每次运动时间控制在12-30分钟左右。运动需持之以恒，这有利于减肥后反弹。

C.不可过于急躁或是轻易放弃

有些妈妈因为产后减肥效果不理想而放弃，这是不可取的。要知道减肥是需要时间的，妈妈决定减肥应坚持下去，不可轻易放弃，更不能半途而废。妈妈也不要因为想要尽快瘦身而急于求成，而过于急躁，这反而不利于减肥。

每个妈妈身体情况各不相同，肥胖程度也是有所区别的。因此，在减肥方法上也有所不同。但运动是不可少的。总之，妈妈在生完孩子后要抓住产后42天黄金期，控制好饮食，坚持运动。

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