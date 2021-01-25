大冬天不想做饭，来个简易部队锅吧~

天气冷不想出门，只想窝在家里吃点暖的。这款简易部队锅就是一份最好的慰藉，韩国风味，甜中带点微辣，滋味足，超过瘾。

虽然能入锅的食材不算丰盛，但为了保证口味正宗，用了韩式火锅专用酱，一包酱煮一大锅汤，然后随便扔食材进去就好了，煮什么都好吃。最主要的是方便，对于独自带娃的我来说，简直太美好了。

材料：

主料：拉面1袋，金针菇300g，杏鲍菇1个，午餐肉1盒。

配料：乌塌菜2棵。

调料：韩式火锅专用酱1包。

准备：

金针菇切去老根，杏鲍菇切片，午餐肉切片，乌塌菜去根。

做法：

将韩式火锅专用酱倒入慢炖锅；

加入足量清水，选择“火锅”模式；

汤煮开之后，放入处理好的金针菇；

再放入杏鲍菇和午餐肉，重新盖上锅盖，煮开之后继续煮3分钟；

放入拉面面饼，煮软后用筷子划散；

最后放入乌塌菜，稍煮一下就可以吃了。

心得分享：

部队锅的材料可根据个人喜好调整；

面不要煮太久，过于绵软的口感不好吃；

韩式火锅专用酱滋味已经很足，无需添加其他调味料。

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