啊啊啊，再也不敢用虾皮给孩子补钙了！

说到补钙，除了牛奶，很多宝妈都会想到虾皮。大家都知道虾皮含钙量高，于是有的人就会把虾皮当做天然钙剂，天天给宝宝吃~事实上，虾皮真不适合补钙啊，而且会加重孩子的肾脏负担，千万别再乱用了~

为什么不用虾皮给宝宝补钙？

虽然虾皮的含钙量较高，但它真不适合给宝宝补钙，原因有以下几点：

1.吸收率低

虾皮确实含有大量钙，但人体对它的吸收效果却很差。虾皮比较硬，而宝宝的牙还没有长齐，是不能把虾皮完全嚼碎的，很多时候虾皮是和其他食物残渣一起被排出体外，所以孩子的身体是无法吸收到充足的钙，难以满足身体所需。

2.不可能让孩子吃太多

很多宝妈会把虾皮当做辅料放到粥里给孩子调味，但即使完全是钙，孩子能摄入到的并不多。我们在日常生活中，也不可能让孩子大量吃虾皮。

3.含有大量盐分

虾皮的含盐量高达5000mg/100g，远超中国居民膳食指南推荐的成人每天的盐摄入量。大人都不能吃太多的虾皮，更别说正在吃辅食的宝宝了。

适合辅食宝宝的补钙方法

如果你家宝宝正在吃辅食，可以试试下面这些补钙方法：

1.适当参动

宝宝的身体正在发育中，需要坚持进行运动。适量的运动不仅可以促进宝宝骨骼的生长，助力生长激素的分泌，还能减轻心理压力，让宝宝充满自信。

2.正确晒太阳

对宝宝而言，晒太阳对身体健康和正常发育好处多多。晒太阳能够帮助身体合成维生素D，而维生素D有助于身体对钙质的吸收。建议大家每天带宝宝晒太阳，时间不低于两小时。

3.保持科学饮食

给宝宝补钙，最常见的方法就是食补了。日常饮食中，大家要多给宝宝吃深绿色蔬菜、鱼虾、奶类、豆制品等含钙丰富的食物。

4.选择合适的钙剂

补钙除了食补外，还可以让宝宝服用补钙剂。大家要根据宝宝的肠胃道情况，给他选择合适的钙剂。

5.在医生指导下补钙

宝宝究竟缺不缺钙，父母不能通过观察宝宝身上的几个表现，就盲目做出判断。正确的方法应该是带宝宝去正规医院找专业医生做检查，并在医生指导下给宝宝科学补钙。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)