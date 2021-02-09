断奶后，你还在硬生生涨回去吗？来看功课

在断奶期间，很多妈妈会硬生生涨回去，但是这种方法不仅让宝妈不舒服，还可能会引发各种身体问题，那么该怎么解决才好？速度来了解一下~

断奶后为什么会涨奶

哺乳期乳房会不断分泌出母乳，并通过宝宝的吸吮来排空。宝宝断奶后，乳汁依旧在分泌，但因为没有宝宝吸吮，所以乳房会越来越胀，导致妈妈感到乳房有胀痛感。奶胀会影响妈妈正常生活，如果处理不及时，还会引发乳腺炎。

断奶后胀奶，妈妈怎么解决？

1.利用吸奶器

乳房胀痛时，可以利用吸奶器将乳汁排空。现在市面上的吸奶器分手动与电动两种。在选择时要注意吸奶器的吸力，最好购买可以调节的，这样妈妈可以根据自身情况来调节。使用吸奶器时，一定要注意卫生，以免细菌侵入。

2.使用回奶茶或是回奶药

为减轻断奶后带来的胀奶疼痛，大家可以去医院就诊服用回奶茶或者回奶药。请注意，一定要在医生指导下进行。

3.选择合适的内衣

决定给宝宝断奶后，大家要重新选择内衣，选择宽松棉质无钢圈的内衣，这样可以减少内衣对乳房的压迫，保证乳腺通畅。

4.热敷或是冷敷

妈妈可以用热毛巾热敷乳房，从而保持乳腺通畅，减轻胀奶所带来的疼痛感。请注意，热敷时毛巾不要太烫，并且要避开乳晕以及乳头周围，以免伤到皮肤。如果感觉胀痛感加剧，可以将乳汁挤出，然后对乳房进行冷敷，以缓解疼痛感。

5.洗热水澡

断奶后发生胀痛时，大家可以洗个热水澡，然后进行按摩，这能很好地缓解胀痛情况。提醒大家，热水澡的水温不宜过高。

6.按摩

双手托住一边的乳房，从底部交替按摩到乳头，顺时针、逆时针各按摩乳房30分钟，将挤出的乳汁放入容器内。

7.注意饮食

断奶后，大家要少吃油腻食物，饮食以清淡为主，减少营养摄入。催奶食物要少吃一些，以防奶水变得浓稠，堵塞乳腺。可以每天喝上一杯大麦芽茶，坚持两个星期，会起到很好的回奶效果。

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