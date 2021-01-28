孩子高烧，医生建议做好这些护理！

宝宝发烧，父母心疼，尤其是宝宝发烧39度以上。护理发烧宝宝，除了要遵医嘱服用药物外，医生还建议各位宝爸宝妈做好以下的护理工作：

1.定时开窗换气

宝宝发烧后，不少父母会紧闭门窗，并给宝宝盖上棉被。其实这样做，反而会加重病情。大家要定时开窗换气，保持空气流通，并给宝宝穿宽松的衣服。温度保持在27℃左右，同时打开加湿器，保持空气湿度。

2.多喝水

发烧后，大家要多给宝宝喂水，及时补充身体流失的水分。在饮食上，大家也要多加注意。宝宝发烧后胃口不是很好，饮食应保持清淡，建议给他吃流质食物补充能量。

3.退热贴

发烧后可以用退热贴在宝宝脑袋上，帮助降温。

4.温水擦拭身体

用温毛巾擦拭宝宝四肢、颈部、腋下以及背部。这样做可以使毛孔变大，加快散热。给宝宝擦拭身体的水温应控制在32-34度之间，每次擦拭的时间应控制在10分钟以内。

5.服用退烧药

宝宝发烧后如果达到38.5℃，大家可以给他吃退烧药。请注意，药物也不能随便吃，对于年龄小的宝宝，在服用退烧药前先咨询医生的意见。

6.保证睡眠充足

充足的睡眠有利于宝宝退烧。注意，如果体温不达到38.5℃，不建议大家给宝宝打针吃药，以免发生虚脱或是其它不良反应。

7.按摩

家长也可以采用按摩的方式来帮助宝宝降温。宝宝在出汗后，体温也会随之下降。

TIPS：

宝宝发烧后，大家可以采用物理降温的方式进行降温，若物理降温没有效果，可以适当给宝宝吃些退烧药。但对于年龄小的宝宝则需要在医生指导下进行。

宝宝发烧时，家长要保持冷静，找到病因，针对病因采取相应处理方法。宝宝发烧后，不要让孩子穿过多的衣物或盖很厚的被子，这样不利于散热哦。

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