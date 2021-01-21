BB吐奶别着急，告诉你几个简单的缓解方法

宝宝在吃奶后很容易出现吐奶情况，这让很多新手父母不知所措。那么，宝宝吐奶后该如何护理呢？又该如何预防呢？大家快来学习下~

宝宝为什么会吐奶？

吐奶的原因有两种，一种是生理原因。宝宝还小，肠胃还没有发育完全，吃奶时速度过快，吸入空气太多，就会引发吐奶。另外一种是病理原因，宝宝患上肠胃疾病也有可能引发吐奶。一般而言，宝宝吐奶大多是生理原因造成的，病理原因较少。

宝宝吐奶怎么解决好？

1.及时拍嗝

喂奶后将宝宝抱起，伏在肩头，轻轻拍打后背。听到打嗝声响，就可以了。在喂奶时应选择一个好的体位，这样可以避免宝宝吐奶。

2.用力拍打背部

宝宝吐奶后脸色变暗或是憋气不呼吸，有可能是呕吐物进入了气管。大家要立即让宝宝趴在自己腿上，用力拍打背部，使其咳出呕吐物，保持呼吸畅通。

3.将宝宝脸偏向一侧

宝宝平躺时发生吐奶，大家要将宝宝头偏向一侧，避免吐出的奶水经咽喉流入气管。

4.清理呕吐物

宝宝吐奶后，大家可以用手指将他口中呕吐物清理出来，保持呼吸道畅通，然后用小棉花清理鼻孔即可。

5.刺激脚底板

如果上面这些方法都没有用，大家可以掐或是捏宝宝脚底板，使其因疼痛而大哭，刺激呼吸道咳出奶水。

宝宝吐奶怎么预防好？

1.保持安静的环境

在喂奶时要保证周围环境安静，让宝宝专心吃奶。如果周围环境嘈杂，宝宝分心就容易发生吐奶。

2.选择合适的奶嘴

宝宝是奶瓶喂养，大家要给他选择合适的奶嘴。有的宝宝之所以吐奶，有可能是奶嘴不合适造成的。奶嘴过大过小都会让宝宝吃得过快，进而吸入大量空气引发吐奶。

3.不要等宝宝饿的时候才喂

很多妈妈为了让宝宝多吃点，常常等到宝宝饿的时候再喂。这很容易造成宝宝吃奶过急吸入空气，也就更加容易发生吐奶。妈妈在喂奶时要控制量，不要太多，间隔次数也不要太过频繁。

4.采用正确的喂养方式

在喂奶时选择合适的姿势，尽量让宝宝身体呈45°。从而让奶水自然流入宝宝嘴里。喂完奶后，大家不要让宝宝立马仰卧，应采用侧卧的方式。这样可以避免发生吐奶。

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