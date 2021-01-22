小家伙下眼袋发红，是怎么回事？

有些宝宝会出现下眼袋红肿问题，这是怎么一回事？需要看医生吗？今天我们就来好好说说：

宝宝下眼袋发红的原因

病理性原因

鼻炎：宝宝患有过敏性鼻炎等耳鼻喉疾病，就可能出现下眼袋发红问题。过敏性鼻炎会影响眼部周围的血液循环，进而导致下眼袋红肿。

积食上火：宝宝吃的过多会使身体出现内火，如果问题严重就会引起下眼袋发红。出现这种情况，通过调整饮食或者吃点健脾的药物即可改善。

细菌感染：宝宝被细菌感染后患上结膜炎，下眼袋有可能会发红。除此之外，宝宝患结膜炎还可能出现眼屎增多、流泪等现象。发生这种情况，大家要及时带宝宝到专业医院就医。

生理原因

睡眠不足：宝宝如果下眼袋发红并伴随着哭闹、精神不振，可能是睡眠不足引起的。此时大家要重视起来，让宝宝拥有足够的睡眠时间。

受伤：宝宝比较顽皮所以很容易受伤。如果宝宝的下眼袋受到硬物的撞击，有可能导致毛细血管破裂进而导致下眼袋发红。

宝宝下眼袋发红如何应对？

1.抗过敏治疗

宝宝因过敏性鼻炎导致下眼袋发红，大家要做的就是解除致敏因素，不要让宝宝接触容易引起过敏的物质，比如动物毛发、花粉或者尘螨等。

2.局部热敷

局部热敷可以让宝宝的眼眶放松，缓解下眼袋红肿情况。另外，局部热敷可以缓解宝宝眼部疲劳，有利于宝宝视力发育。

3.局部冰敷

如果宝宝下眼袋红肿和睡眠不足有关，可以采用局部冰敷的方式。用毛巾包着冰块，敷在宝宝眼圈部位，有利于消除下眼袋红肿。

4.抗菌消炎

如果宝宝下眼袋红肿和结膜炎有关，建议大家及时进行消炎治疗。另外，大家要告诉宝宝不要用手揉眼睛，以免引发二次感染。在饮食上，大家要让宝宝多吃一些富含维生素的食物，比如胡萝卜、菠菜等。

宝宝下眼袋发红是有一定原因，大家找到原因后一定要对症处理，帮助宝宝眼袋消肿。

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