妊娠反应太猛了！如何缓解看这里

很多女性怀孕后会出现早孕反应，有些准妈妈的反应会比较强烈，可能出现乏力、头晕、恶心、呕吐、食欲不振等问题。准妈妈出现妊娠反应很正常，但如果妊娠反应严重不及时缓解，不仅损害母体还可能影响胎儿正常发育。那么，哪些方法可以缓解妊娠反应呢？

1.适当运动

有妊娠反应的准妈妈经常萎靡不振，而且嗜睡，喜欢躺着或者坐着很少运动。其实，出现妊娠反应时，准妈妈可以做一些舒缓类的运动比如散步或者做保健操。这些运动不仅可以分散注意力，还能增强免疫力，真是一举多得。

2.心态要好

妊娠反应严重的准妈妈吃不好、睡不好，心态难免会变差。如果想孕育出健康的宝宝，准妈妈一定要学会放松心情，拥有好心态。大家要学会安慰自己，保持乐观的心态，轻松度过孕期中的每一天。

3.科学喝水

孕期排尿会比平常多，很多准妈妈觉得经常上厕所很麻烦，所以会减少喝水量。如果准妈妈喝水太少，体内新陈代谢会受影响，甚至会影响各大器官和系统的正常运转。因此，大家在孕期要多喝水，并且采取小口喝的方式，以免喝水太急导致呕吐。

4.休息很重要

对准妈妈来说睡眠十分重要，睡得好才能拥有好的精神以及好的心态。为了提高睡眠的质量，大家要为自己营造好的睡眠环境，比如购买自己喜欢的被子、枕头，播放自己喜欢的舒缓的音乐，拉上窗帘等等。

5.注意饮食

有妊娠反应的准妈妈在饮食上要特别注意，少吃或不吃辛辣、油腻食物。这些食物不仅不利于消化，还可能刺激肠胃引起准妈妈呕吐。如果准妈妈孕吐严重，可以适当吃柠檬和蜂蜜。柠檬中含有矿物质、维生素、柠檬酸，可以缓解孕吐。而蜂蜜含有大脑神经元需要的能量，在缓解孕吐上也有一定的作用。

总之，准妈妈妊娠反应严重不可忽视，不然不仅影响准妈妈自身，还会影响胎儿的质量，必要时需要就医治疗。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)