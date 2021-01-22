这几个坏习惯会毁掉娃的牙齿，赶紧改！

有资料显示，我国儿童牙齿健康问题很严峻，很多孩子患有龋齿或着患有其它牙齿疾病。孩子牙齿有问题，不少父母对此不以为然。事实上，牙齿有问题不仅影响牙齿生长，还会影响孩子进食，情况严重时甚至会妨碍孩子发育。而孩子牙齿问题和一些坏习惯有关，这些坏习惯千万不能有！

哪些坏习惯会影响孩子牙齿的生长？

1.喜欢咬上下唇

有些孩子有咬上下唇的习惯。虽然这是一个小习惯，但长此以往却会对孩子牙齿生长十分不利。孩子经常咬下唇，下颌有可能会后缩，而前牙可能会突出；反之，孩子常咬上嘴唇，下颌可能突出，前牙可能会反合，这样会影响牙齿的美观。

2.用舌头舔牙齿

儿童期也是换牙期，很多孩子在换牙时喜欢用舌头去舔新长的牙齿。孩子经常这么做，在外力作用下，新牙会出现倾斜，导致上下嘴唇无法完全闭合。

3.爱喝饮料喜欢甜食

很多孩子喜欢喝饮料，或者喜欢吃甜食或者膨化食品，而这些食物是孩子出现龋齿的原因之一。

4.不注意口腔清洁

孩子们平时吃的甜食比较多，然后大多数孩子又不喜欢刷牙，不注意口腔清洁，这样口腔内容易滋生细菌，进而容易出现龋齿。

5.偏侧咬东西

很多孩子喜欢用一侧牙齿咬东西，这样会使口腔一侧肌肉收缩更强，而对侧肌肉容易萎缩。长此以往，孩子的下颌部位可能不对称，还可能出现左右脸型不一。

6.喜欢咬东西

有的孩子喜欢咬手指、笔头、玩具等，如此一来，经常咬东西的牙齿会接触不良，甚至出现牙齿局部开颌畸形。而且，孩子经常用牙齿乱咬东西，会让娇嫩的牙齿和牙龈受损。

如何呵护孩子的牙齿



1.要让孩子刷牙

有人认为孩子没有必要刷牙。事实上，当孩子长出第一颗牙齿就该刷牙了。长牙后，孩子不仅要刷牙，还要把牙刷干净。如果孩子不会刷牙，家长得及时提供协助。

2.别给孩子用软毛牙刷

很多家长认为孩子刷牙该选择软毛牙刷，这样不会损害口腔。事实上，专家认为孩子最好选择中性毛牙刷，这样刷牙更高效。

总之，孩子的某些坏习惯会影响孩子牙齿的生长，如果家长想孩子牙齿生长好，就要让孩子改掉上文中提到的坏习惯。

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