教你几招，解决孩子玩手机！

如今，手机已经成为人们生活中的一个重要组成部分，不仅成年人离不开它，就连很多孩子都沉迷手机。孩子沉迷手机有很多坏处，比如长时间玩手机对孩子眼睛有害，同时会影响学习成绩。作为家长，应该找出孩子沉迷手机的原因，然后采取相应的措施引导孩子。下面我们就一起了解下孩子沉迷手机的原因以及正确的应对方法吧~

孩子为什么会沉迷手机？

1.用手机逃避压力

现在孩子学习压力大，而玩手机可以让他们暂时忘记各种压力。就这样，手机成为孩子逃避压力的工具。

2.缺少父母的陪伴

现在的孩子很多是留守儿童，父母不在身边，由爷爷奶奶照顾。为了方便和父母联系，很多孩子可能都有自己的手机，而爷爷奶奶会溺爱孩子，当孩子玩手机时并不会制止，慢慢地，孩子们就会沉迷手机。

孩子沉迷手机家长如何应对？

1.让孩子知晓沉迷手机的危害

大家应该让孩子明白，沉迷手机会伤害他们的眼睛，而且还会耽误他们学习和运动。总之，让孩子明白沉迷手机百害无一利！

2.制定一些目标

可以为孩子们制定一些学习或者运动的小目标，每天让孩子朝着目标前进，这样孩子就没有时间去玩手机。

3.强制没收孩子的手机

如果好好和孩子说话不听，那就要采取强制措施，直接强制没收孩子的手机。当然，孩子表现好的时候，可以偶尔给孩子玩一会手机。

4.规定孩子玩手机的时长

无规矩不成方圆，作为家长应该给孩子立一些规矩，比如玩手机这件事，可以规定好孩子每周玩手机的时长，然后按照规定严格执行。

5.培养孩子其它的爱好

大家可以培养孩子一些兴趣爱好，比如画画、唱歌、下棋、练字、读书等等。一旦孩子有了其它兴趣爱好玩手机的时间也会减少。

6.增加孩子的户外活动

周末的时候，家长们可以带孩子外出运动，让孩子领略自然风光，让孩子观看动物园动物……户外运动多了，孩子玩手机的时间同样会减少。

总之，孩子沉迷手机没有好处，作为家长不能听之任之，要采取相应的措施制止孩子这一坏习惯。当然，在采取措施时，家长也不能操之过急，可以试试以上一些方法。

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