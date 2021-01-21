俄罗斯女子爱上继子，并为其生下女婴

据英国《镜报》报道，俄罗斯一名35岁女子爱上了继子，在和丈夫离婚后火速嫁给了继子。婚后不久，她就为其生了一个3.7公斤的女婴。

女子为继子生下女儿，在社交媒体上分享照片

据了解，这名女子名叫玛丽娜·巴尔马舍娃，来自俄罗斯南部城市克拉斯诺达尔。当地时间1月15日，玛丽娜在社交媒体上发布了她和继子所生女婴的照片。为了保护女儿的隐私，晒出的照片中没有露出孩子的正脸。

玛丽娜表示，女儿体重大约3.7千克，身长51厘米，于1月14日出生。女儿出生时，继子也就是现任老公弗拉基米尔没有陪在身边，对此玛丽娜没有透露具体原因。

玛丽娜说，自己在看电视剧时羊水突然破了，于是她拨打急救电话呼叫救护车，随后被送往医院分娩。她在附文中写道：“我和宝宝一切都很好。宝宝出生后第一个晚上睡得不太安稳，但到了第二天早上就睡得很好了。”

和粉丝分享恋爱细节，透露自己做过整形手术

玛丽娜在社交媒体上记录和分享自己的减肥过程时爆红，成了一名博客写手，现在的粉丝数量已经突破了50万。早些时候，她在社交媒体上非常大方地分享了自己与现任老公弗拉基米尔的恋爱细节。

据她透露，弗拉基米尔7岁时，她就和前任丈夫一起抚养了他。2020年，她喜欢上了从大学回来的弗拉基米尔，随后和前任丈夫办理手续正式离婚。后来，她和弗拉基米尔光明正大地相恋，不久后就结婚了还怀上了小宝宝。

玛丽娜还表示，在和弗拉基米尔交往后，她接受了一系列整形手术让自己变得更有魅力。比如，她认为整形后自己的眼睛是“全世界最迷人的蓝眼睛”。

她还在社交媒体上分享了自己和现任丈夫签署婚前协议的全过程，表示如果哪一天和老公离婚，自己的全部资金和财产不会被分走。

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