又要过年啦，提醒家长，要小心幼儿积食！

过不了多久，就要过年啦！尽管各地都倡导“不出门蹲家过年”，但家有宝宝的还是要注意了，即使不出门，宝宝也很容易招惹一个麻烦——“积食”！

毕竟，都是家里的小宝贝，过年食物丰盛，各种大鱼大肉琳琅满目，小宝贝的肠胃可受不了，消化不良就会积食。下面，我们就来看看如何判断孩子是否积食，以及如何缓解或预防积食：

♥ 如何知道孩子是否是“积食”

判断宝宝有没有发生积食，大家可以通过以下三点判断：

1.看

宝宝平常胃口不错，但最近食欲明显变差，甚至嘴里含着食物不愿往下吞。而且，大便十分干燥或者几天也没有排大便。

2.摸

宝宝经常说自己肚子疼，肚子胀。大家可以用手摸一摸他的小肚子感受一下。

3.闻

宝宝积食后，舌头上的舌苔很厚，并且发白，可以闻到他嘴里呼出来的酸腐味。

♥ 宝宝积食，家长如何调理

春节期间，宝宝吃得好喝得好，如果发生积食，大家可以这样调理：

1.让宝宝多运动

不能让宝宝光吃不动，多运动可以促进消化。如果当地疫情不严重，可以每天带宝宝外出散步一小时，当然也可以每天进行一小时的居家运动。

2.控制食量保持7分饱

平常宝宝吃多少，春节的时候就给他吃多少。春节期间大人会做很多宝宝爱吃的菜，千万不能让他胡吃海喝，吃到七分饱就行。

3.调整饮食结构

通常来说，改变宝宝的饮食结构，让他少吃肉类和零食，多吃蔬菜水果，就可以有效改善积食情况。

4.不吃部分食物

红烧肉、骨头汤、油炸食品等菜肴很油腻，宝宝吃了不容易消化；牛奶和鸡蛋富含蛋白质，消化速度慢；雪碧可乐等碳酸饮料中的二氧化碳会使胀气变得更加重。这些食物建议不要给宝宝吃。

5.给宝宝做按摩

给宝宝按摩涌泉穴或者进行捏脊，方法如下：

按摩涌泉穴：涌泉穴位于宝宝的足心，大家用拇指按住这个穴位，旋转按摩30-50次，每天按摩两遍为宜。

捏脊：让宝宝趴在床上，用双手拇指、食指和中指在他脊柱两侧抓捏，一边捏一边按，先从下至上，在从上而下，捏3-5遍即可，每天晚上做一次。

♥ 宝宝积食，这两种饮品可以安排~

想要改善宝宝积食情况，以下两种饮品不妨给他喝喝看：

1.山楂水

山楂具有促消化、增进食欲的功效，但宝宝要少量少次食用。

材料：

鲜山楂50g，冰糖若干，清水适量。

做法：

（1）将鲜山楂洗净后对半切开。

（2）在锅中倒入适量清水，烧开后倒入切好的山楂。煮开后再煮5分钟关火。

（3）加入适量冰糖，盖上锅盖焖一会。等到冰糖完全融化即可取出来喝了。

2.圣女果梨子汁

圣女果具有健胃消食、补血养血、止咳生津、清热解毒的作用，酸甜的口味有助于开胃和促消化。

材料：

圣女果10个，梨子1只。

做法：

（1）把圣女果放在淡盐水中浸泡15分钟。取出后冲洗干净，把蒂头去掉切成小块。

（2）梨子洗净去皮后，挖掉礼梨核切成小块。

（3）把切好的圣女果和梨子放入搅拌机中，加入适量凉开水，搅拌成果汁即可取出饮用。

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