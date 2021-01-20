小孩子手机电视不离手，怎么办？

我们的生活被各种高科技包围，小孩子更是手机、电视不离手，甚至一看就是好几个小时。

纵然，现在早教app、早教线上视频的普及，确实能让孩子在这些闪光屏中得到发展，然而对于正在成长发育的孩子们来说，沉迷于这些电子产品，必然会受到很大的伤害。

国家卫健委的相关数据显示，2018年我国儿童青少年的总体近视率高达53.6%。也就是说，每两个孩子中，就有一人患有近视。特别是现在处于疫情防控的特殊时期，很多地区的学校已经提前放寒假了。孩子长时间宅在家里，就很容易沉迷于电视和手机，这给孩子的视力会造成不小的伤害！

那么，作为家长，应该怎么做才能找好这个平衡点呢？下面这篇文章，就来帮你解决：

孩子长时间看电子设备，危害知多少

孩子长时间看电视和手机，其危害主要体现在以下几个方面：

1.有可能养成坏习惯

电视播放的内容有很多不适宜给孩子观看，而孩子有很强的模仿能力和学习能力。如果孩子看到不适宜的内容进行模仿，就有可能养成一些不良习惯。

有的孩子用手机打游戏，盲目消费，这不但会影响孩子自身发展，还会给家庭经济带来很大负担。

2.影响亲子关系

孩子各方面能力的发展，是需要和家人及其周围环境进行互动。如果孩子整天看电视，和父母及家人的交流互动就会变少，进而导致认知能力和人际交往能力的发展受到影响。

3.损伤孩子视力

长时间看电视手机等电子设备，最大的伤害便是视力了，经常看这些电子产品会使孩子眼睛周围肌肉发生疲劳，甚至引发头痛。电子屏幕在工作时会发出大量短波蓝光，这种蓝光对眼睛有很大的损伤。

人的眼睛遭受蓝光危害都会近视，更别说正在成长发育的孩子了。

4.不利于孩子个性发展

长时间看电视或手机，有可能会影响孩子的执行能力和自我调控能力。

比如，有的孩子不喜欢吃饭，父母就用玩手机或看电视的方式哄他吃饭。这样做一来会让孩子养成吃饭看电视的坏习惯，二来会导致孩子以后看不到电视就会哭闹发脾气。

父母经常用电视或手机哄孩子，有可能会使其社会情绪发展缓慢，难以控制好情绪。

孩子爱看手机电视，家长该怎么办

确实，在当今社会背景下，我们很难能避开这些电子产品，孩子也是如此，但是我们依然可以采取一些措施来找好平衡点，保护好孩子：

1.注意审查播放内容

父母让孩子看电视，主要目的是增长见识开阔视野，学习更多知识，提高语言表达能力。如果电视播放内容有“色情”、“暴力”等画面，就会把孩子“带坏了”，所以一定要事先审查节目内容。建议大家陪孩子一起看电视，加强亲子互动。

2.保持合理观看距离

电视机的屏幕越大，观看距离就越远。

通常而言，看手机屏幕的合理距离应大于30cm；看电脑屏幕的合理距离应大于60cm；看电视屏幕的合理距离应大于3m。

注意，电子设备屏幕应略低于孩子的视线，通常下倾15-20度为宜。如果屏幕高于孩子视线，孩子看电视需要仰头，更容易出现眼睛干涩、颈部发酸等问题。

3.控制好观看时间

（1）18个月前：建议不要让孩子看电视和手机。

（2）18-24个月：孩子每天看电视的总时长不能大于60分钟，每次观看时间不能超过20分钟。而且，要陪孩子看富有教育意义的电视节目，家长要多讲解，多互动。

（3）2-5岁：孩子每天看电视的时间应在1小时内，每次观看时间不宜超过20分钟。大家要陪孩子一起看电视，多互动，给孩子做讲解。

4.当好孩子榜样

你想要孩子将来成为什么样的人，你自己就先成为这样的人。

如果爸爸妈妈下班回家后就躺在沙发上看电视、玩手机，那么孩子放学回家后也同样会看电视、玩手机。因此，大家要以身作则，减少看电视玩手机时间，给孩子当一个好榜样。当孩子想看电视或者手机时，家长不妨转移注意力，就能让孩子忘却手机。

5.调节好室内光线

当孩子看电视时，大家最好将窗帘拉起来，或者将屋内灯光调得昏暗一些，这样能保护好孩子的双眼。

6.定期检查视力

如果孩子出现以下两种情况，大家要及时带他去医院检查视力：一是经常眨眼、揉眼，眯眼；二是喜欢凑近看。

孩子不满一岁，建议大家在他一个月时、三个月时、六个月时、十二个月时去医院做视力和眼病筛查。孩子1岁后，每年应定期去医院检查视力，发现问题及时进行治疗。

孩子未来的道路很漫长，如果在年幼时就近视，势必会影响到他将来的学习和生活。为了孩子的将来考虑，大家一定要以身作则，远离手机、电视、电脑，一起保护好孩子的视力！

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