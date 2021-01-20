生娃后必绑收腹带？视情况而定

很多妈妈在生完孩子后，都会选择使用收腹带。那么，产后是不是必须要使用收腹带呢？这要视具体情况而定，赶紧来了解一下吧。

哪些妈妈需要用收腹带

产后妈妈身体虚弱，体内各个器官、韧带都没有恢复，尤其是剖腹产，稍微活动就感觉到疼。这时候使用收腹带不仅能让身体各个器官重回原位，同时还能促进伤口愈合。

生产方式不同，使用收腹带时间也不一样

不同生产方式使用收腹带时间也不一样。对于顺妈妈妈来说，不建议立马使用收腹带。过早使用收腹带会影响体内血液循环，影响恶露排出体外，造成伤口感染。因此，建议顺妈妈妈产后3-7天再使用收腹带为好。

对于剖腹妈妈妈来说，使用收腹带可以很好的避免因活动造成的伤口疼痛。第一次下床可以使用，根据伤口愈合情况继续使用5-7天。剖腹妈妈妈可以在拆线后使用弹性小的收腹带，固定伤口加快愈合的同时也不会让妈妈感觉到疼痛。等到伤口愈合疼痛缓解后，选择弹性大的收腹带。

使用收腹带应注意这些事

1.材料选择

现在市面上的束缚带品种有很多，材质也各不相同。妈妈应选择棉质且透气性好的收腹带。不要选择劣质化学纤维制成的收腹带，这类收腹带易引发皮肤过敏。

2.松紧适中

妈妈使用收腹带时若绑的过紧会影响血液循环，压迫内脏，不利于产后恢复。因此，在用收腹带时不要过紧。

3.特定情况下要取下

使用收腹带最好是在饭后半小时，排尿后带上，睡觉前取下。否则将会影响正常的饮食以及睡眠质量。

4.束缚带使用时间不宜过长

每天使用收腹带的时间不宜超过12个小时，总时间不宜超过1个月。若情况有所好转，大家应停止使用收腹带。

妈妈在使用收腹带时应间隔时间使用，注意松紧度，这样才能发挥收腹带的作用。妈妈若只想单纯依靠收腹带恢复身材是不可能的。产后妈妈还应积极运动，合理饮食。另外，母乳喂养也能促进妈妈子宫复原以及身材恢复。

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