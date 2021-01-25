产后有这些表现，抑郁症或已找上你！

宝宝出生后，妈妈们在欣喜之余也倍感压力。这个时候，大家容易被负面情绪左右，如果不能及时排解那么很可能被抑郁症纠缠。那么产后抑郁症有哪些表现？该怎么应对呢？下面快来了解学习吧。

妈妈为何患上产后忧郁症

1.心理因素

宝宝出生后，妈妈心情是复杂的。在开心宝宝的到来的同时，又有很多担心，比如自己能不能照顾好宝宝，身材能不能恢复，以及如何维持好家庭与工作之间平衡和维持夫妻之间的关系，这些都会让妈妈倍感压力。

2.生理因素

分娩后，妈妈体内荷尔蒙发生很大的改变，情绪会变得非常不稳定。再加上照顾孩子，睡眠不足，身心疲惫，这些都会导致产后心情不佳。

产后忧郁的几个表现

1.情绪不佳

产后抑郁者往往会长时间情绪低落，怎么都开心不起来，可能还会无缘无故地哭泣。一般早上抑郁情绪更明显，下午或晚上可能有所减轻。

2.没有精神

患者对什么事情都没有兴趣，做什么事情都提不起精神，整天无精打采的。不仅无法从周围的事物和日常生活获得愉悦的感觉，也无法体验到照顾宝宝的幸福感。可能晚上睡不着觉，白天也没有精神，总是坐在床上发呆，身体恢复缓慢，不想照顾宝宝或是对宝宝没有任何热情。

3.感觉很孤单

宝宝出生后，家里人的注意力都集中在宝宝身上，这可能会让妈妈感觉到孤独，觉得根本没有人关心自己，从而变得孤僻。

4.疲乏无力

由于时常感到疲倦，患者会觉得做什么都很困难，很难照顾好宝宝，即使睡一觉也无法恢复精力或体力。

产后抑郁怎么办

1.多跟家里人沟通

多跟家里人沟通，丈夫要给与妻子足够的包容与理解，主动照顾孩子，家里人要多关心宝妈。

2.学会自我调节

妈妈在出现情绪不佳时要学会自我调节，将注意力转移到照顾孩子身上，这样可以很好的消除产后抑郁。

3.创造好的环境

家人尽量给妈妈提供一个舒适安静的环境，这对身体恢复更有利。妈妈在家休养期间，应避免朋友的探视，多休息，不要过度劳累。

4.学会与别人分享

妈妈可以将自己的想法跟朋友或是丈夫倾诉，释放心理的负面情绪。

如果产后长时间有抑郁情绪，甚至有自杀念头或倾向，一定要及时就诊，以免发生悲剧。

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