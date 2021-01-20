孩子正在吃辅食，有几点需要提醒你！

随着月龄的增加，宝宝对营养的需求也在不断增加，母乳无法满足宝宝的营养需求，此时父母需要给他添加辅食。辅食种类添加方法都有很多，那么，父母该怎么正确给宝宝添加辅食呢？快来看一看吧~

为什么要给宝宝添加辅食

宝宝6个月后，母乳已经无法满足身体发育需求，此时需要补充更多更全面的营养满足成长发育所需，而添加辅食可以让他获得更多的营养元素，有利于大脑的正常发育。

父母怎么给宝宝添加辅食

1.不要过于迁就

很多父母在添加辅食时会依据宝宝喜好来，这很容易造成营养失调，不利于宝宝成长。因此，父母在给宝宝添加辅食时要把握主动权，荤素搭配，保证营养均衡。

2.注重辅食材料的选择

宝宝慢慢长大，对营养的需求越来越多，父母在添加辅食时要注意满足宝宝对营养的需求。大家要选择新鲜食材，每次添加一种。等到宝宝适应后再慢慢添加其他物质，注意顺序，从稀到稠，从单一到混合。等到宝宝长牙后辅食可以变得硬些，这样可以让宝宝的咀嚼能力得到锻炼。

3.不要强迫孩子

很多父母都会遇到宝宝不爱吃辅食的情况，有些父母会强迫孩子进食，这是不可取的，这对孩子胃部发育很不利，应该合理进行引导，不要强迫孩子。

在添加辅食期间，需循序渐进，一样一样的添加，等到宝宝适应后再考虑添加新辅食，这样不仅可以提高宝宝食欲，也能保证营养均衡。

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