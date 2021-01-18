让宝宝穿背带裤吧，防寒保暖又可爱！

冬天给孩子穿什么好？我一定会推荐背带裤！一条宽松舒适的背带裤，不仅可以帮孩子防寒保暖，还能让宝宝变得更加可爱，赶紧安排起来吧~

1.没有裤带的束缚

宝宝穿背带裤活动十分自如，不会因裤带扎的太紧而感到疼痛和不舒服。宝宝进食后腹围会变大，如果裤子使用裤带或松紧带，会影响孩子进食，进而导致食欲不振。而给宝宝背带裤，就不会出现这样的问题。

2.保持脊柱挺直

当宝宝身体前倾时，身后的背带就会拉紧；而当宝宝身体后仰时，胸前的背带会拉紧。所以，让宝宝穿背带裤可以让脊柱保持挺直，避免脊柱发生前凸。这就是为什么宝宝穿上背带裤后会显得精神十足。

3.长高也可以穿

背带裤上的扣子可以用来调节长短，宝宝长高后，只需调节一下纽扣，背带裤又继续能穿啦~

4.不会妨碍胸廓发育

普通裤子的裤带会束缚宝宝的胸部，很可能会影响到孩子胸廓的正常发育。如果宝宝的胸廓发育不良，肺部发育就会受到阻碍，长此以往会影响肺内气体交换，导致肺活量降低，进而就会引发呼吸道感染，反反复复。给宝宝穿背带裤，就不容易发生这种情况。

5.保暖性好能保护小肚肚

背带裤既方便又保暖，宝宝穿上后，大家就不用担心他的小肚子会露在外面了。宝宝生性好动，经常会趴在地上玩耍，小肚肚露在外面和地面接触，很容易受凉生病。冬天气温较低时，给宝宝穿背带裤可以有效保护胸部和背部，等于多穿了一件小马甲，相当不错呢~

6.拉升孩子的颜值

爱美是人的天性，宝宝也是如此。宝宝穿背带裤，既时尚又可爱，真是一个非常好的选择。

7.穿上后不会影响活动

孩子活泼好动，运动起来动作幅度也大，给他穿衣不能过于累赘，以免影响自由活动。背带裤可以将衣服全部包在里面，不会影响活动，这样宝宝就可以尽情玩耍了。

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