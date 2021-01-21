过年回家坐飞机，带娃出行一定要先看看这篇

今年过年回家，你会选择哪种交通工具呢？相信很多人都会选择飞机，经济又高效，关键还舒服。不过，如果你是带着宝宝坐飞机，就需要提前做好功课，来了解下孩子可能会在飞机中发生的小状况：

1.晕机

宝宝常见不适症状：精神不振、呕吐、烦躁不安

飞机起飞后，在飞行过程中会有爬高、转弯、颠簸、下降、着陆等一系列动作，而这些动作都有可能导致宝宝晕机。另外，宝宝坐飞机时身体疲劳或者身体不舒服都有可能引发晕机。

想要避免宝宝晕机，大家要选择合适的座位。一般来说，飞机的前排座位很安静，而且视野开阔，非常适合带着宝宝坐；中间座位距离发动机较近会听到巨大的噪音，而且出口就在附近，是不允许带着宝宝坐在那的；飞机尾部颠簸严重，同样不适合宝宝坐。如果你的座位被安排到中后排，完全可以跟空姐沟通，看看是否能重新安排座位。如果飞机不满员，空姐一般会优先照顾带娃的家庭，将宝宝安排到前排座位就坐。

如果宝宝晕机，情况较轻，大家可以跟他说说话、唱唱歌、讲个故事，使其分散注意力就能减轻不适感。如果晕机情况很严重，建议求助机组医务人员。

2.耳鸣

宝宝常见不适症状：哭闹、耳朵疼痛

带宝宝乘飞机，最让人担心的问题就是耳鸣，而耳鸣不管大人小孩都会出现。飞机在快速上升的过程中，周围空气压力突然发生改变，内耳组织还不能立刻适应，外耳道气压和耳咽管内气压出现差异，使耳内产生闭塞的感觉，听力下降，甚至会有疼痛感。但过一会，就会恢复正常。

所以，在飞机上升时大家可以给宝宝吃点零食或喂点母乳，让其做出吞咽动作缓解耳鸣。如果宝宝月龄较小，给他使用安抚奶嘴效果很不错。如果宝宝哭闹，不妨让他哭一会。哭闹可以让咽鼓管处于开启状态，从而减轻耳鸣。等飞机平飞后，再安抚不迟。

3.空气干燥

宝宝常见不适症状：鼻子疼痛、皮肤干痒、口干舌燥

飞机机舱内湿度低，而高空飞行又容易导致人体水分流失，这也会带来一些不适反应：

（1）鼻子疼痛

机舱内空气干燥，会引发鼻子难受、疼痛等症状，甚至还会出血。宝宝鼻粘膜娇嫩，处在空气干燥的机舱内，毛细血管很容易破裂出血。大家可以在宝宝鼻腔内滴一两滴生理盐水，以减轻空气干燥引起的流鼻血或鼻内疼痛。

（2）皮肤干痒

干燥的空气会使体内水分流失，皮肤水分不足就会引发干痒、紧绷等症状。这种情况在大人身上也会出现，所以很多女性上飞机后都会贴面膜来补水。

登机前，大家先给宝宝洗脸、洗手脚，然后涂抹婴儿润肤油或润肤霜给肌肤穿上一件“保护衣”，从而减轻皮肤干燥引起的干痒等问题。

（3）口舌干燥

飞机进入平流层飞行后，要给宝宝喂点温水等，补充体内流失水分，缓解口舌干燥的不适。大家要提前做好准备，让飞行体验变得轻松愉悦起来。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)